Le sélectionneur national Pape Thiaw a publié hier, jeudi 2 octobre, sa liste de 26 joueurs convoqués dans le cadre des deux rencontres du Sénégal comptant pour les deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Comme attendu, il n'y a pas eu de grands changements. S'il a maintenu son ossature avec le retour notable de Ismaila Sarr en plein bourre, le sélectionneur a rappelé Nampalys Mendy, Mamadou Lamine Camara (RS Berkane) et le défenseur Ilay Camara (RSC Anderlecht) pour palier a la cascade de forfaits en moins d'une semaine.

Pape Thiaw a dégagé hier, jeudi 2 octobre son groupe de performance en vue des deux dernières journées décisives pour la qualification à la prochaine Coupe du monde, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le sélectionneur des Lions a dévoilé une liste de 26 joueurs. Comme attendu, sélectionneur a reconduit son groupe. Dans les buts, aucun changement. Le trio Édouard Mendy, Mory Diaw et Yehvann Diouf ne bouge pas.

En défense, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Abdoulaye Seck et Krépin Diatta sont présents. Fortement annoncé sur la liste et blessé, il y a quelques jours, le défenseur, de Strasbourg, Mamadou Sarr, n'est finalement pas été retenu.

A côté de ses cadres on note quatre retours. Ismaïla Sarr, qui avait manqué le précédent regroupement à cause d'une blessure, a retrouvé la Tanière.

Champion d'Afrique 2021, Nampalys Mendy effectue également son come-back. L'un des meilleurs joueurs de la CAN 2021 au Cameroun, il n'avait plus eu une convocation depuis octobre 2024. Pour son milieu de terrain, Pape Thiaw a rappelé Mamadou Lamine Camara. Le milieu de RS Berkane, était déjà appelé en juin dernier. Ces deux joueurs viennent en renfort pour pallier les absences de Lamine Camara et Habib Diarra, blessés.

Des renforts de taille d'un secteur bien pourvu avec Idrissa Gana Guèye, Pape Matar Sarr, Pape Guèye, Pathé Ciss mais aussi de Cheikh Niass.

En défense, le latéral droit Ilay Camara fait également son retour après sa première convocation en mars dernier.

Le Sénégal se déplace le 10 octobre prochain au Sud Soudan avant de recevoir la Mauritanie le 14 octobre au stade Abdoulaye Wade. Le regroupement des Lions se fera à Juba. Quant à la délégation sénégalaise, elle quitte Dakar en vol commercial ce dimanche pour la capitale Sud-Soudanaise. Les Lions occupent la première place avec 18 points +10 suivis des Léopards de la Rd Congo 16 points +7 ; des Crocodiles du Nil du Soudan 12 points +3. Le Togo, la Mauritanie et le Sud Soudan déjà éliminés occupent respectivement les 4eme, 5eme et 6eme places.

PROGRAMME DU GROUPE

9eme JOURNEE

LE 10 OCTOBRE

Soudan du Sud - Sénégal

Togo - RD Congo

Soudan - Mauritanie

10eme JOURNEE

13 octobre 2025

Soudan du Sud - Togo

14 octobre 2025

RD Congo - Soudan