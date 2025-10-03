Cote d'Ivoire: Élections 2025 - Le Préfet d'Abidjan interdit la marche de l'opposition prévue ce samedi

À deux jours de la manifestation annoncée par le Front Commun PPA-CI/ PDCI-RDA, prévue le samedi 4 octobre 2025 à Abidjan, le couperet est tombé. Dans un arrêté pris ce jeudi 2 octobre, le Préfet du Département d'Abidjan a formellement interdit la marche projetée.

Selon le document officiel, cette décision s'appuie sur les lois et décrets encadrant l'organisation des manifestations publiques, mais surtout sur « les risques élevés de troubles à l'ordre public en cette période électorale ». Le texte est sans ambiguïté : « Est interdite la marche du Front Commun PPA-CI/PDCI-RDA prévue le samedi 4 octobre 2025, du Boulevard Latrille, allant du rond-point de l'Église Saint Jean de Cocody au carrefour Sococé des II Plateaux. »

Une décision motivée par la sécurité

Le Préfet rappelle que sa mission première est de maintenir l'ordre public et de garantir la tranquillité des populations dans le District d'Abidjan. Dans le contexte particulièrement sensible de la présidentielle 2025, les autorités préfectorales affirment ne pas pouvoir prendre le risque de laisser se dérouler une manifestation susceptible de dégénérer.

Le dispositif de sécurité est ainsi renforcé : le Préfet de Police, le Commandant de Région Territoriale et le Commandant de la 1ère Légion de Gendarmerie ont reçu instructions fermes pour veiller à l'application de la mesure.

Cette interdiction risque d'attiser les tensions politiques. Le Front Commun PPA-CI/PDCI-RDA avait annoncé cette marche comme un acte de mobilisation pacifique. Mais pour l'administration territoriale, le risque de débordements est jugé trop élevé. Cette décision intervient dans un climat déjà tendu, où chaque initiative de l'opposition est scrutée par le pouvoir et ses relais administratifs.

Reste désormais à savoir si le Front Commun respectera cette interdiction ou s'il choisira de braver la décision préfectorale. Dans tous les cas, Abidjan s'apprête à vivre un week-end sous haute surveillance, avec une capitale placée sous tension politique et sécuritaire.