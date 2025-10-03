Cote d'Ivoire: BRVM - Première cotation de l'emprunt obligataire convertible Sucrivoire 8,55 % 2025-2031

Une nouvelle page s'ouvre pour Sucrivoire. En effet, cette entreprise agro-industrielle a procédé le mercredi 1er octobre 2025, à la première cotation de son emprunt obligataire convertible à hauteur de 36 milliards de Fcfa, à la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm).

Le directeur général de la Brvm, Dr Edoh Kossi Amenounvé a indiqué que c'est la première fois qu'une obligation convertible est cotée à son institution. « Pendant longtemps, l'on nous a reproché de n'avoir à la Brvm que des produits classiques actions et obligations. Depuis quelques années, je me réjouis que l'innovation et la diversification des produits sont en marche dans notre marché avec de Fctc, des obligations durables sociales, du genre, etc. », a déclaré Dr Edoh Kossi Amenounvé.

Pour lui, avec un taux de souscription de 100 % des titres émis, cette opération traduit la confiance des investisseurs envers cette entreprise agro-industrielle, et au-delà, envers le marché sous-régional.

En effet, sur le plan international, la taille du marché mondial des obligations convertibles, mesurée par le volume des émissions annuelles, a fluctué mais se situe souvent autour de 100 milliards de dollars par an, avec des projections pour la fin 2025 à 120 milliards de dollars.

« Au-delà d'un succès financier, cette cérémonie est un signal au secteur privé régional. Nos entreprises peuvent trouver localement les ressources nécessaires à leur développement. Notre marché a atteint une maturité qui le rend de plus en plus attractif. Je voudrais donc exhorter les investisseurs à continuer à faire confiance à notre marché, car ensemble nous construisons la prospérité de nos nations », a souligné le directeur général de la Brvm.

Pour le directeur général de Sucrivoire, Pierluigi Passera, cette opération constitue à la fois un tournant décisif pour son entreprise et une avancée majeure pour le marché financier régional, puisqu'il s'agit de la première émission cotée d'une obligation convertible en capital à la Brvm.

Selon lui, cette opération s'inscrit dans une dynamique claire : accélérer la transformation de l'entreprise, renforcer sa compétitivité et consolider son impact positif sur le tissu économique et agricole national.

« Cette cotation d'une obligation convertible en capital constitue une étape exemplaire pour l'ensemble des entreprises agro-industrielles ivoiriennes. Elle démontre que l'innovation financière, lorsqu'elle est bien structurée, peut être un levier puissant pour accélérer le développement d'acteurs locaux, tout en ouvrant de nouvelles opportunités d'investissement responsable », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, il a exprimé sa gratitude au Président de la République, Alassane Ouattara, pour son leadership éclairé et sa politique ambitieuse en faveur du développement du secteur agricole.