Cote d'Ivoire: Méagui - Il tue et mange la chair de ses victimes

2 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Il est 14h25, le 24 juillet 2025, lorsque le corps sans vie d'Achi Assi Gérard Armel est découvert dans la petite localité d'Ambroisekro, un campement situé à 9 kilomètres de Méagui, dans le département éponyme, région de la Nawa, dans le district du Bas-Sassandra. La victime, vidée de son sang, avait plusieurs organes prélevés.

Les investigations menées par les enquêteurs de la Brigade de recherche et d'intervention (Bri) ont permis d'interpeller P.S., 44 ans, cultivateur au quartier Kôtôh de Méagui. Selon la publication de Police Secours, sa réputation trouble et sa proximité avec le campement d'Ambroisekro ont éveillé la vigilance des forces de l'ordre.

Confronté à des preuves irréfutables, le suspect est passé aux aveux le 18 septembre 2025. Il a non seulement reconnu les faits, mais a aussi déclaré être toujours en possession de la tête de sa victime.

Une perquisition à son domicile a confirmé ses dires. Deux boîtes crâniennes et des mâchoires humaines y ont été découvertes, soigneusement conservées. Le présumé criminel a expliqué que l'un des crânes appartenait bien à Achi Assi Gérard Armel et l'autre à un homme originaire de Vavoua. P.S. a en outre avoué avoir consommé la chair de ses victimes, affirmant avoir agi sous l'influence et à la demande de ses « génies ».

Une chose est certaine : ses prétendus génies et lui devront désormais répondre de leurs actes devant la justice.

