Cote d'Ivoire: Education - Engagée pour la paix à l'école, la Conepeeci félicitée par la ministre Mariatou Koné

Le professeur Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, a encouragé et félicité la Coordination nationale pour l'éveil des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire (Conepeeci) pour avoir fait de la paix à l'école sa priorité.

Lors de cette rencontre, tenue le jeudi 2 octobre 2025 dans les locaux de la Direction des examens et concours (Deco) au Plateau, la ministre a rappelé que rien ne peut se développer sans la paix. Elle a ainsi salué l'esprit de responsabilité de la Conepeeci. Pour elle, l'éducation doit être le combat quotidien de tous les parents.

En effet, a-t-elle souligné, les efforts des enseignants ne suffisent pas pour assurer l'encadrement des enfants : il faut également un sursaut collectif avec des parents actifs et responsables. En conclusion, elle a invité la Conepeeci à être présente dans toutes les écoles du territoire national.

Conduisant la délégation, le président de la Conepeeci, Koné Gninlnagnon, a réaffirmé l'engagement de sa structure à jouer pleinement son rôle de partenaire constructif afin d'accompagner les réformes et initiatives mises en oeuvre par le ministère de tutelle.

Convaincu que l'éducation est une responsabilité partagée entre l'État, les enseignants, les parents et l'ensemble de la communauté, il a insisté sur le rôle central des parents d'élèves et étudiants, appelés à se mettre au service du développement du système éducatif.

À l'écouter, la Conepeeci entend mobiliser et sensibiliser les parents afin qu'ils assument pleinement leurs responsabilités dans l'encadrement et le suivi scolaire. Cela passe notamment par le maintien d'un environnement scolaire et universitaire apaisé et sécurisé, ainsi que par le renforcement du dialogue social et communautaire, gage de stabilité et de performance pour le système éducatif.