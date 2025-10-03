Cote d'Ivoire: Inauguration de la Fegaf - Bruno Koné attendu à Bondoukou le samedi 4 octobre

2 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, effectuera une visite le samedi 4 octobre 2025, dans le département de Bondoukou, à l'invitation du député de la circonscription, Maizan Koffi Noël.

En compagnie du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Kobenan Kouassi Adjoumani, ainsi que des autorités administratives, politiques, traditionnelles et religieuses, Bruno Koné procédera à l'inauguration officielle d'une section locale de la Fédération des groupements et associations féminines (Fegaf).

Cette faîtière regroupe une vingtaine d'associations féminines issues des villages des sous-préfectures de Pinda-Boroko et d'Appimandoum. Son objectif est de fédérer les dynamiques locales autour de projets de développement inclusifs portés par les femmes rurales. La Fegaf de Bondoukou s'inspire de l'expérience de celle de la Bagoué, soutenue par le ministre Bruno Koné, par ailleurs président du Conseil régional de la Bagoué.

Par ailleurs, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme posera la première pierre du futur centre de santé intégré du village de Kouassi N'Dawa, situé à environ 12 kilomètres de Bondoukou. Il lancera également les travaux de construction de 35 forages modernes alimentés à l'énergie solaire, afin d'améliorer significativement l'accès à l'eau potable dans plusieurs localités du département.

