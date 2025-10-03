Cote d'Ivoire: Sensibilisation au vote - Gbadé Amandine lance « Votez, c'est zo ! »

Le Réseau action justice et paix (Rajp) et sa présidente Gbadé Amandine ont lancé l'opération « Votez, c'est zo ! ». La cérémonie de lancement a eu lieu le jeudi 2 octobre 2025, à la Fondation Freidrich Naumann à Cocody Danga. Cette initiative citoyenne vise à sensibiliser et à mobiliser les populations ivoiriennes tout en ciblant particulièrement les jeunes et les femmes en vue de les engager à une participation massive, responsable et pacifique à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025.

« Les statistiques de la Commission électorale indépendante (Cei) montrent une baisse progressive et préoccupante de la participation électorale. De 83,73 % au premier tour de la présidentielle de 2010, le taux est tombé à 52,86 % en 2015 puis 53,90 % en 2020. Cette tendance est encore plus frappante lors des élections locales : les municipales et les régionales de 2023 n'ont mobilisé respectivement que 34,18% et 44,61% des électeurs, tandis que les législatives en 2021 ont enregistré un taux de participation de seulement 37,86% », a longuement expliqué la présidente du Rajp.

A l'en croire, « cette faible mobilisation fragilise la légitimité démocratique et limite l'impact des jeunes et des femmes dans les choix politiques qui engagent leur présent et leur avenir », a ajouté Gbadé Amandine. Avant de revenir sur les différentes élections. « Les processus électoraux en Côte d'Ivoire sont marqués par une autre constante préoccupante, à savoir la récurrence des violences depuis 1995. Ce qui continue d'hypothéquer la consolidation démocratique du pays ».

Des expériences douloureuses qui poussent le réseau à s'inquiéter surtout que la Côte d'Ivoire s'apprête pour la prochaine échéance du 25 octobre 2025. Pour cela, le Rajp appelle à une participation massive des jeunes et des femmes au scrutin. Cette campagne de sensibilisation se déroulera à Abidjan, à Yamoussoukro et à Bongouanou.

