Cote d'Ivoire: Sensibilisation au vote - Gbadé Amandine lance « Votez, c'est zo ! »

2 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Le Réseau action justice et paix (Rajp) et sa présidente Gbadé Amandine ont lancé l'opération « Votez, c'est zo ! ». La cérémonie de lancement a eu lieu le jeudi 2 octobre 2025, à la Fondation Freidrich Naumann à Cocody Danga. Cette initiative citoyenne vise à sensibiliser et à mobiliser les populations ivoiriennes tout en ciblant particulièrement les jeunes et les femmes en vue de les engager à une participation massive, responsable et pacifique à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025.

« Les statistiques de la Commission électorale indépendante (Cei) montrent une baisse progressive et préoccupante de la participation électorale. De 83,73 % au premier tour de la présidentielle de 2010, le taux est tombé à 52,86 % en 2015 puis 53,90 % en 2020. Cette tendance est encore plus frappante lors des élections locales : les municipales et les régionales de 2023 n'ont mobilisé respectivement que 34,18% et 44,61% des électeurs, tandis que les législatives en 2021 ont enregistré un taux de participation de seulement 37,86% », a longuement expliqué la présidente du Rajp.

A l'en croire, « cette faible mobilisation fragilise la légitimité démocratique et limite l'impact des jeunes et des femmes dans les choix politiques qui engagent leur présent et leur avenir », a ajouté Gbadé Amandine. Avant de revenir sur les différentes élections. « Les processus électoraux en Côte d'Ivoire sont marqués par une autre constante préoccupante, à savoir la récurrence des violences depuis 1995. Ce qui continue d'hypothéquer la consolidation démocratique du pays ».

Des expériences douloureuses qui poussent le réseau à s'inquiéter surtout que la Côte d'Ivoire s'apprête pour la prochaine échéance du 25 octobre 2025. Pour cela, le Rajp appelle à une participation massive des jeunes et des femmes au scrutin. Cette campagne de sensibilisation se déroulera à Abidjan, à Yamoussoukro et à Bongouanou.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.