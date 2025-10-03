Ethiopie: Le Premier ministre Abiy inaugure le projet de gaz naturel liquéfié d'Ogaden

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré aujourd'hui la première phase du projet de gaz naturel liquéfié d'Ogaden, d'une capacité de production annuelle de 111 millions de litres, à Calub, dans la région somalienne de l'Éthiopie.

« À Calub, dans la région somalienne, nous inaugurons la première phase du projet de gaz naturel liquéfié d'Ogaden, d'une capacité de production annuelle de 111 millions de litres. Dans le même temps, nous lançons la deuxième phase, qui ajoutera une capacité de 1,33 milliard de litres par an », a annoncé le Premier ministre Abiy dans un message publié cet après-midi sur les réseaux sociaux.

Au-delà du gaz naturel liquéfié, cette installation contribue également de manière significative à la production d'énergie, avec une capacité de production de 1 000 mégawatts, a souligné le Premier ministre.

Il est important de noter que cette usine n'est pas seulement une installation gazière. Elle constitue la pierre angulaire de nos efforts en matière de souveraineté alimentaire en fournissant des intrants essentiels à la production d'engrais, a-t-il ajouté.

Selon le Premier ministre Abiy, le projet fournit également des ressources essentielles pour nos initiatives en matière d'énergie et de cryptomining.

« Il ne fait aucun doute que tous les mégaprojets que nous avons inaugurés aujourd'hui dans la région somalienne, d'une valeur totale de 10 milliards de dollars américains, y compris les infrastructures associées, seront menés à bien, car nous nous sommes toujours engagés à terminer ce que nous avons commencé », a-t-il souligné.