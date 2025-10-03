Angola: Le pays participe à la Conférence mondiale sur les politiques culturelles

Luanda — Une délégation angolaise, conduite par le ministre de la Culture, Filipe Zau, a participé jusqu'à mercredi à la Conférence mondiale sur les politiques culturelles (Mondiacult 2025) à Barcelone, en Espagne, consacrée à la définition de l'agenda mondial du secteur.

Selon une note du département ministériel, parvenue mercredi à l'ANGOP, l'événement a débuté le lundi 29 septembre et s'est concentré sur les questions de la culture pour la paix et de l'intelligence artificielle, qui reflètent les principaux défis et opportunités pour l'avenir du secteur culturel.

Selon le document, avec cette participation, l'Angola renforce son engagement à s'inscrire dans le débat mondial, en plaidant pour la valorisation de l'identité nationale et la reconnaissance de la culture comme moteur du développement durable.

Promu par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), cet événement a réuni des représentants de gouvernements, de la société civile, d'artistes et d'universitaires afin de débattre des priorités culturelles des prochaines années.

Les sujets abordés comprenaient les droits culturels, la transformation numérique, l'économie culturelle, la relation entre culture et éducation, l'action climatique et la sauvegarde du patrimoine en temps de crise.

La délégation nationale était composée de Balbina da Silva, ambassadrice d'Angola auprès du Royaume d'Espagne ; de Maria Cândida Teixeira, de la délégation angolaise auprès de l'UNESCO ; et de hauts responsables des trois institutions.