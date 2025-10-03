Angola: Inscriptions ouvertes pour la 2e Olympiade fiscale

Luanda — Les inscriptions pour la 2e Olympiade fiscale, organisée par l'Administration générale des impôts (AGT), ont ouvert mercredi à Luanda, visant les étudiants nationaux et internationaux, dans le but de reconnaître, promouvoir et récompenser les initiatives axées sur l'éducation et la citoyenneté fiscale.

Selon Edna Ferreira, porte-parole de l'Olympiade fiscale, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 octobre, suivies des qualifications qui se termineront le 16 décembre prochain.

Selon Mme Ferreira, l'initiative s'adresse aux étudiants de tous les niveaux de l'enseignement public et privé, y compris les citoyens étrangers résidant en Angola et régulièrement inscrits dans des établissements d'enseignement public ou privé, âgés de 10 à 45 ans. Outre ces groupes, le concours s'adresse également au grand public.

Elle a expliqué que, pour cette deuxième édition, l'AGT a introduit une série d'innovations pour renforcer la crédibilité de l'initiative, notamment l'inclusion sociale, garantissant l'égalité des chances à tous, quelle que soit leur condition.

Il a ajouté que des innovations ont également été introduites concernant les critères d'éligibilité et d'exclusion, la définition précise du nombre de places disponibles par catégorie, la fixation des limites d'âge, l'organisation des phases du concours et les critères d'égalité et d'attribution.

Il a recommandé aux candidats de s'assurer d'une bonne connexion internet pour participer, les épreuves étant électroniques.

Les participants doivent être munis d'une carte d'identité valide et d'un numéro d'identification fiscale validé et mis à jour pour s'authentifier sur la plateforme du concours de l'AGT, a-t-il informé.

Il a également affirmé que les employés et agents administratifs de l'AGT, les agents de la police fiscale et douanière, ainsi que les membres de leur famille immédiate, en particulier les parents et ascendants directs, ne devraient pas participer.

La porte-parole a souligné que les lauréats se verront remettre des prix de grande valeur symbolique, éducative, technologique et monétaire, qui seront convertis en bourses et autres incitations académiques.

Pour cette édition, a-t-elle ajouté, jusqu'à 1 000 places seront attribuées, à raison de 250 places par catégorie.

Le concours comporte quatre catégories : la première pour l'enseignement primaire, correspondant à la limite d'âge de 13 ans ; la deuxième pour le premier cycle du secondaire, jusqu'à 16 ans ; la troisième pour le deuxième cycle du secondaire, jusqu'à 20 ans ; et la quatrième pour l'enseignement supérieur, jusqu'à 45 ans.

Dans les trois premières catégories, le lauréat recevra une médaille, un trophée, un ordinateur et une bourse d'une valeur de 6 millions de kwanzas. Le deuxième lauréat recevra une médaille, un trophée, un ordinateur portable et une bourse d'une valeur de 4 millions de kwanzas ; le troisième lauréat recevra une médaille, un trophée, une tablette et une bourse d'une valeur de 3 millions de kwanzas.

Pour l'enseignement supérieur, le lauréat recevra une médaille, un trophée, une imprimante, un MacBook et une bourse d'une valeur de 6 millions de kwanzas ; le deuxième lauréat recevra une médaille, un trophée, un ordinateur et une bourse d'une valeur de 5 millions de kwanzas. Le troisième lauréat recevra une médaille, un trophée, un ordinateur et une bourse d'études d'une valeur de 4 millions de kwanzas.

Lors de la première édition, environ 400 candidatures avaient été acceptées, réparties équitablement entre les différentes catégories d'enseignement.

Le concours avait réuni 12 finalistes dans différents domaines. Les lauréats étaient des étudiants des provinces de Luanda et de Huambo.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Programme national d'éducation et de citoyenneté fiscale (PNECF) et vise à promouvoir la culture fiscale, à renforcer la conscience civique et à encourager le respect volontaire des obligations fiscales au sein de la société.