Angola: Cinquante entreprises exclues des appels d'offres

Luanda — Cinquante entreprises de construction sont exclues des processus de passation de marchés publics en raison de graves manquements contractuels, a révélé ce mercredi à Luanda Gilberto Fitela, chef du Département des Études et des Relations institutionnelles du Service national des Marchés publics (SNCP, sigle en portugais).

Le Service national des marchés publics a publié ces données suite à une enquête menée il y a un an auprès des entreprises qui n'ont pas respecté les contrats avec l'État.

S'adressant à la presse lors de la cérémonie de lancement de l'ouvrage "O Procedimento Rescisório nos Contratos de Empreitadas de Obras Públicas" (La procédure de résiliation des contrats de travaux publics), rédigé par le SNCP, Gilberto Fitela a ajouté que la liste comprend des entreprises angolaises et étrangères.

Il a précisé que les entreprises dans cette situation sont exclues des appels d'offres pour une période allant d'un à trois ans, toute modification de cette situation étant soumise à une indemnisation intégrale de l'État.

« Une part importante des résiliations de contrats de travaux publics est due à un manquement de l'entrepreneur, c'est-à-dire au non-respect des délais, de la qualité ou des obligations du projet », a-t-il expliqué.

Sans mentionner les pertes financières résultant des résiliations de contrats entre l'État et les entreprises défaillantes, il a simplement reconnu que le montant en jeu était considérable.

Concernant le livre, Gilberto Fitela, coordinateur du projet, a souligné que la méconnaissance des parties des procédures de résiliation des contrats de travaux publics a motivé sa publication.

« Il existe une difficulté considérable, tant pour les entités publiques contractantes que pour les opérateurs économiques, quant à la procédure à suivre en cas de résiliation de contrats de travaux publics », a-t-il souligné.

L'ouvrage s'adresse aux opérateurs économiques et aux entités publiques contractantes et fournit une assistance technique sur les relations entre les deux entités, ainsi que sur les procédures à suivre en cas de résiliation de contrat.

Cette première édition a été tirée à trois mille exemplaires par SNCP. Le livre compte 72 pages et est vendu à 10 mille kwanzas.

DIF/CS/LUZ