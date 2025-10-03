Ile Maurice: Madhvi Nunkoo Etwaroo «engagée» à fond

Récemment nommée vice-présidente de l'Aapravasi Ghat Trust Fund, Madhvi Nunkoo Etwaroo est une «Senior educator» comptant 36 ans de carrière dans l'enseignement. Elle est aussi une artiste dans l'âme, qui milite pour l'unité.

Effervescence au bord des 16 marches de l'Aapravasi Ghat. Il ne reste plus qu'un mois pour préparer les commémorations du 191e anniversaire de l'arrivée des 36 premiers travailleurs engagés, le 2 novembre prochain. Dans l'équipe responsable de la gestion du site classé patrimoine mondial, Madhvi Nunkoo Etwaroo a été nommée vice-présidente de l'Aapravasi Ghat Trust Fund (AGTF).

Avec la redistribution des cartes intervenue suite au changement de régime de novembre 2024, Sukhend Ramdass est désormais président à temps partiel de l'AGTF alors que l'ancien ministre Vishnu Bundhun, occupe le poste de directeur. Leur nomination a été annoncée le 15 août dernier.

Pour Madhvi Nunkoo Etwaroo, sa nomination est «tombée du ciel. Je ne m'y attendais pas. C'est une surprise totale». Elle affirme l'avoir acceptée «avec un coeur ouvert. L'histoire de mon pays compte beaucoup pour moi. Nos ancêtres ont su préserver les cultures. Nous sommes dans une société où l'on respecte toutes les cultures. Qu'est-ce qui peut être plus important que cela ?»

Elle reconnaît que les pans d'histoire de Maurice, appris au primaire et au secondaire, «c'était très peu». Siéger au conseil d'administration de l'AGTF lui permet de s'instruire davantage sur l'histoire, en particulier l'histoire de l'engagisme et ses retombées.

«À l'AGTF, j'ai rencontré une équipe qui travaille de toute son âme, pour valoriser ce patrimoine et éduquer tous ceux qui visitent le site.» La vice-présidente émet le souhait que le trust fund puisse aussi mettre en lumière les autres sites méconnus liés à l'engagisme, comme les Trianon barracks - logements des laboureurs - ou encore l'ancienne station de quarantaine de l'île Plate.

Vu l'importance de la prochaine commémoration au calendrier de l'AGTF, les réunions de travail s'enchaînent. «La célébration sera davantage symbolique cette année, pas grandiose, à cause du manque de fonds», confie la viceprésidente. Fière de compter parmi les premières réalisations : l'acquisition du Cerne Docks, l'entrepôt en pierres taillées adjacent au Beekrumsingh Ramlallah Interpretation Centre (voir hors texte). «Nous voulions organiser une belle cérémonie suite à cette acquisition mais le délai jusqu'au 2 novembre est trop juste.»

Début de mandat rempli, donc, pour cette habitante de Vacoas, active au sein du Parti travailliste dans la circonscription de Vacoas Floréal (no 16). Madhvi Nunkoo Etwaroo est présidente de l'aile féminine de ce parti, dans cette circonscription urbaine et secrétaire du Constituency Labour Party. Parmi les élus de VacoasFloréal figure Mahen Gondeea, ministre des Arts et de la culture.

«L'art n'existe pas seulement entre les murs des salles de classe. Trop souvent, les Mauriciens croient que cette matière, c'est juste pour bat-bate. C'est chagrinant alors que nous naissons tous avec une sensibilité aux arts, avec un talent artistique et nous mourrons avec. Tout le reste s'apprend. La sensibilité artistique est innée. Il n'y a qu'à la développer.» Madhvi Nunkoo Etwaroo, senior educator au collège DAV à Port-Louis, compte 36 ans d'expérience dans l'enseignement.

Tout de suite après avoir obtenu le Higher School Certificate, la jeune fille, qui habite alors Piton, postule auprès de divers collèges pour un poste d'enseignante. «Mon papa était prof. Enfant, je jouais à être prof avec mes petits cousins.»

Elle est engagée comme remplaçante au London College pendant le deuxième trimestre. Puis est à nouveau remplaçante à Madad Ul Islam Girls College pendant le troisième trimestre. À la rentrée, en 1989, elle est en poste au collège DAV. Madhvi Nunkoo Etwaroo y est toujours. Cela lui a permis de décrocher le diploma, puis la licence, suivi du Post Graduate Certificate in Education (PGCE).

«J'ai eu une carrière vraiment riche, qui m'a permis de connecter ma vie professionnelle à des actions sociales.» Elle anime notamment des ateliers d'art-thérapie pour des patientes souffrant d'un cancer. «Parfois, cela signifie travailler avec des personnes qui n'ont jamais tenu un pinceau de leur vie. Des personnes qui ont connu des moments très difficiles. L'art est une passerelle pour aller au-delà. Nous avons eu des résultats magnifiques.»

Sur un autre plan, Madhvi Nunkoo Etwaroo a été élue conseillère municipale à Vacoas Phoenix, siégeant entre 2005 à 2012. «Autant que possible, j'ai fait la promotion des arts auprès des collégiens.»

Exposition collective : Waves of interconnectedness au Caudan Arts Centre

«Il y a encore plein de gens qui ne connaissent pas l'île Maurice.» Constat de Madhvi Nunkoo Etwaroo, participante de «Waves of interconnectedness». Il s'agit d'une exposition collective d'artistes-femmes, qui sert à renforcer les liens d'amitié entre les peuples et à mieux faire connaître notre pays. Cette exposition collective sera visible au Caudan Arts Centre du 3 au 23 octobre.

Y participent une cinquantaine d'artistes venant d'une vingtaine de pays. Madhvi Nunkoo Etwaroo explique qu'il s'agit d'une initiative de l'International Women Artists Federation (IWAF). Si tous les ans, une exposition se tient dans une destination à chaque fois différente, depuis la pandémie de Covid-19, cette exposition était en sommeil. «Nous travaillons dessus depuis deux ans, avec la présidente de l'IWAF, Angel Angoh.»