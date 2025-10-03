Ile Maurice: Un nouveau look pour les locaux d'Ebanez Music

Le 22 septembre, à Quatre-Bornes, Ebanez Music a célébré la réouverture officielle de son bâtiment entièrement rénové, marquant d'une belle émotion ses 18 années d'existence. Devenue, au fil du temps, une véritable référence pour tous ceux qui souhaitent apprendre, partager et vivre la musique à Maurice, l'institution entame un nouveau chapitre.

Fondée par Anand Nithoo, Ebanez est avant tout une histoire de famille : ses proches et ses enfants l'ont toujours épaulé, faisant de l'école un lieu chaleureux où la passion se transmet naturellement. «Anand Nithoo inn fer boukou zefor pandan boukou lane. Zordi, 18 an apre, se enn gran lemosion», ont confié ses collaborateurs, soulignant l'ampleur du travail accompli.

Ce projet est aussi le reflet d'un engagement familial fort. Le fils d'Anand, Kalyaan Nithoo, s'occupe de la partie montage et édition musicale. Ses filles apportent également leur soutien : Rachna, professeure de piano, accompagne les élèves et assure aussi la formation musicale; Ashnee gère principalement la section guitare et violon, ainsi que le live band ; Rohan prend en charge la gestion financière, tandis que son épouse, Kevina, est davantage investie dans l'administration.

Briller à l'international

Ce sont donc ses enfants et sa famille qui, aux côtés d'Anand, donnent à Ebanez son âme et sa force. Ebanez, c'est avant tout une aventure collective, où chaque génération met la main à la pâte pour bâtir un lieu unique. À travers les années, Ebanez a su non seulement former des musiciens passionnés, mais aussi briller à l'international. L'école peut être fière d'avoir remporté la compétition internationale Battle of the Bands organisée en Inde, une reconnaissance qui témoigne du talent et du travail acharné de toute l'équipe.

Aujourd'hui, l'école accueille près de 150 enfants venus découvrir ou perfectionner leur pratique musicale. En tant que représentant officiel du Trinity College London à Maurice, Ebanez propose à chaque élève un programme structuré, jalonné d'examens et de certifications internationales. «Je suis convaincu que chaque enfant mérite de progresser dans un environnement véritablement professionnel», a déclaré Anand Nithoo.

Lors de son intervention, il a exprimé sa fierté et son émotion : «Dix-huit ans, c'est beaucoup de souvenirs, d'efforts et de défis surmontés. Nous avons toujours mis toute notre énergie dans ce projet. Les obstacles nous ont appris à trouver de bonnes solutions ; c'est ça qui fait la force d'Ebanez.»

S'adressant aux parents et aux jeunes, il a livré un message inspirant: «La musique marche main dans la main avec l'éducation. Ce n'est pas un simple passe-temps ; elle contribue à la réussite scolaire, développe la discipline et ouvre le coeur. Offrir la musique à vos enfants, c'est leur offrir un cadeau qui les accompagnera toute leur vie : confiance, créativité, rigueur et paix intérieure. Les enfants d'Ebanez ont tout à gagner en faisant de la musique une part essentielle de leur parcours.»

Avec ses nouveaux espaces soigneusement aménagés et une équipe passionnée, Ebanez Music s'apprête à poursuivre sa mission: transmettre, par la musique, des valeurs de persévérance, d'harmonie et d'épanouissement.