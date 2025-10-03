Soudan: La localité d'Al-Dabba reçoit une délégation du FNUAP

2 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le directeur exécutif de la localité d'Al-Dabba, M. Mohamed Saber Koshkosh, a rencontré aujourd'hui une délégation du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) ainsi que le responsable des programmes de protection du genre de l'Organisation pour le Développement de l'Enfance (GBV Officer).

De son côté, le directeur exécutif d'Al-Dabba a réaffirmé son soutien total aux efforts des organisations internationales et nationales oeuvrant dans le domaine de la protection des femmes et de la promotion de la santé reproductive.

Pour sa part, la représentante du FNUAP a indiqué que la visite s'inscrit dans le cadre du suivi des projets de santé reproductive et des programmes de protection destinés aux femmes, en particulier les victimes de violences basées sur le genre, soulignant l'importance de protéger la dignité des femmes affectées.

Elle a également insisté sur la nécessité d'une coordination entre les parties concernées - police, parquet et personnels de santé - afin de garantir une réponse efficace et sécurisée, en plus de la formation des équipes spécialisées dans ce domaine.

