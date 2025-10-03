Sénégal: Secours d'urgence - Endeavour Mining renforce les capacités de ses équipes

Kédougou — Endeavour Mining, une entreprise de production aurifère en Afrique de l'Ouest, a lancé, jeudi, sur le site de Sabodala Gold Operations (SGO), la troisième édition de sa compétition inter-mines de secours d'urgence, une initiative visant à "développer des équipes professionnelles et réactives capables de répondre efficacement à tout incident non seulement sur ses sites mais aussi au service des communautés hôtes".

"Cet évènement d'envergure, le plus important du genre en Afrique de l'Ouest, rassemble les équipes d'intervention d'urgence en cinq sites opérationnels du groupe Sabodala (Sénégal), Houndé et Mana (Burkina Faso), Ity et Lafigué (Côte d'Ivoire)", a expliqué Hassane Aly, vice-président des opérations de la mine de Sabodala.

Il intervenait lors du lancement de la compétition de sauvetage minier inter-mines sur le site de Sabodala Massawa, en compagnie de ses collègues du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire.

Cette cérémonie était présidée par l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Sabodala, Anaby Harouna Diédhiou, en présence des élus locaux et des chefs de village.

Le vice-président des opérations de la mine de Sabodala a indiqué que plus de 35 participants mesureront leurs compétences à travers des simulations réalistes d'incidents miniers, notamment sauvetage, incendie, extraction de victimes et interventions médicales d'urgence.

"La compétition s'inscrit dans la vision d'Endeavour de développer des équipes professionnelles et réactives capables de répondre efficacement à tout incident, non seulement sur ses sites mais aussi au service des communautés hôtes", a-t-il dit.

La compétition de sauvetage minier constitue la plus ambitieuse jamais organisée en Afrique de l'Ouest, selon Hassane Aly.

"La sécurité est au coeur de notre engagement. A travers cette compétition, nous testons nos capacités d'intervention dans des conditions réelles [...] mais surtout nous cultivons l'esprit d'équipe et la solidarité qui caractérisent nos secouristes", a-t-il déclaré.

Le sous-préfet de l'arrondissement de Sabodala a salué cette initiative du groupe Endeavour Mining de Sabodala.

"C'est une très bonne initiative du groupe Endeavour de former ces équipes hautement qualifiées, capables d'intervenir efficacement dans des situations et des problèmes critiques (...)", a dit Anaby Harouna Diédhiou.

"C'est vrai que c'est une simulation et une compétition, mais il y a une grande expérience que les gens vont acquérir, des connaissances et des performances (...)", a-t-il ajouté.