Sénégal: Crue du fleuve à Bakel - Des familles de Ballou et Arounda relogées dans des écoles

Bakel — Des familles de Ballou et Arounda, deux villages du département de Bakel (est), ont commencé à être relogées dans les établissements scolaires de ces localités suite à une montée des eaux du fleuve Sénégal et de la Falémé, a appris APS des autorités et des habitants.

"Nous nous sommes réveillés aujourd'hui avec des maisons inondées. Environ quatre concessions sont dans les eaux. Nous sommes en train d'aider les sinistrés pour les reloger au niveau de l'école primaire", a révélé Boubacar Bathily, habitant de Arounda, un village de la commune de Ballou.

Le collège et l'école coranique de Arounda avaient été déjà touchés par la crue du fleuve.

"Actuellement, il n'y a que l'école primaire qui peut accueillir les sinistrés. Nous n'avons pas encore vu de tentes pour reloger ces familles", a ajouté M. Bathily.

La même situation prévaut également Ballou, où des familles situées dans la zone basse de cette village commencent à être impactées par la crue du fleuve, selon Bakary Niaghané, adjoint au maire de la commune de Ballou.

"Cette fois-ci, les choses sont sérieuses. Arounda est inondé de même que Ballou, les gens commencent à déménager vers les écoles", a expliqué M. Niaghané, lors d'une liaison téléphonique.

Selon la situation hydraulique du jour, publiée par la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE), le niveau de l'eau du fleuve a dépassé la cote d'alerte de 55 cm à la station de Bakel, une hausse de 69 cm étant notée sur la Falémé à la station de Kidira.

De son côté, l'Organisation pour la mise en valeur du Sénégal (OMVS) annonce dans un communiqué que "d'après les prévisions hydrologiques pour la période du 02 au 05 octobre 2025, les débits devraient varier entre 3 884 et 5 014 mètre cube/s à Bakel".

Selon la même source, "cette évaluation pourrait entraîner une hausse du niveau du fleuve, avec une cote critique de 11 m susceptible d'être dépassée à Bakel d'ici le 05 octobre 2025".