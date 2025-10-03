Dakar — L'organisation non gouvernementale Drep.Afrique va offrir à 1 000 enfants sénégalais un traitement des crises vaso-occlusives (CVO) drépanocytaires basé sur une nouvelle molécule jugée efficace, a annoncé son président, Robert Hue.

"Notre ONG a décidé d'offrir gratuitement ce traitement à une cohorte de 1 000 enfants sénégalais en un an. Ce dispositif sera ensuite progressivement mis en place pour une durée de trois ans, avec la collaboration de professeurs de Dakar et de Saint-Louis", a-t-il expliqué.

M. Hue rencontrait des journalistes, mercredi, en prélude au forum que cette organisation de lutte contre la drépanocytose va organiser le 19 novembre prochain à Dakar. Il en a profité pour présenter au public ce nouveau médicament.

Le don sera fait aux enfants drépanocytaires dans le cadre d'un contrat de partenariat humanitaire signé il y a trois ans entre l'ONG Drep.Afrique et le laboratoire Téranga, qui est chargé de la distribution du médicament, d'un commun accord avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

Selon Robert Hue, ce médicament, lorsqu'il sera mis à la disposition des médecins et des patients, devrait permettre de "diviser par trois" la mortalité des enfants drépanocytaires.

"Il va également permettre de diminuer les hospitalisations, les transfusions, les accidents vasculaires cérébraux et les complications d'organes", a ajouté le président de l'ONG Drep.Afrique, selon qui moins de 1 % des patients africains atteints de drépanocytose bénéficient d'un traitement en raison des coûts élevés des médicaments.

"Ce traitement sera disponible dans toutes les pharmacies du Sénégal", a assuré le président de Drep.Afrique, indiquant qu'il va coûter 1 500 francs CFA par mois pour tout enfant de cinq ans d'un poids moyen.

Robert Hue considère le partenariat liant l'ONG Drep.Afrique au laboratoire Téranga comme un "tournant historique pour la santé publique", dans la mesure où il soutient la souveraineté pharmaceutique du Sénégal en matière de production de médicaments contre la drépanocytose.

La collaboration entretenue favorise l'accès d'un grand nombre de patients au nouveau médicament, selon lui.

"En Afrique, on estime à 10 millions le nombre de personnes diagnostiquées de la drépanocytose sévère, parmi lesquelles 265 000 meurent chaque année. Il s'agit principalement des enfants de moins de cinq ans. Pour vous donner une idée, il y a en Afrique un décès causé par cette maladie toutes les deux minutes", a indiqué M. Hue.

Au Sénégal, quelque 2 000 nouveau-nés atteints de drépanocytose sévère sont recensés chaque année, selon lui.