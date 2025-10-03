La gouverneure de la région du Guiriko, Mariama Konaté, a lancé la deuxième phase de la deuxième édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) dans la région du Guiriko, jeudi 2 octobre 2025, à Bobo-Dioulasso. A l'occasion, les corps constitués se sont rendus au chevet des soldats blessés au front afin de leur apporter réconfort.

C'est à travers une montée des couleurs nationales que le top départ de la deuxième phase de la deuxième édition des JEPPC a été donné dans la région du Guiriko. L'ensemble des corps constitués de la région, avec à leur tête la gouverneure Mariama Konaté, a marqué son engagement patriotique à travers une forte mobilisation au camp Ouézzin-Coulibaly de Bobo-Dioulasso, jeudi 2 octobre 2025. Ces journées se tiennent, du 2 au 16 octobre 2025, sur l'ensemble du territoire burkinabè.

Après la montée des couleurs nationales, le message du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a été livré aux participants. Dans ce message, transmis par Mariama Konaté, le chef de l'Etat salue la fibre patriotique qui s'éveille lentement mais sûrement en chaque Burkinabè. Selon elle, ce patriotisme et cette participation se traduisent dans nos actions quotidiennes pour la construction de la Nation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Chaque Burkinabè, peu importe sa situation socioprofessionnelle, consent des sacrifices pour que notre pays relève la tête, fièrement et dignement, dans le concert des nations. Vous êtes les sentinelles de notre idéal commun : bâtir une Nation souveraine, juste et prospère, où chaque citoyen se reconnaît dans les valeurs de dignité, de solidarité, de probité et de patriotisme », a-t-elle souligné. Le chef de l'Etat a appelé à la conscience patriotique de chacun.

« Pour cette phase des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, je nous engage sur deux points : la protection de nos biens publics et la lutte contre la corruption (et le racket) qui gangrènent certaines de nos administrations, entreprises et associations », a-t-elle indiqué.

Réconforter les blessés de guerre

Après la cérémonie de lancement, l'ensemble des corps constitués de la région a visité la ferme agricole de la deuxième région militaire, rendu visite aux blessés de guerre et participé à une séance d'exercice de tir à l'arme. Au niveau de la ferme, les visiteurs ont été émerveillés par le travail abattu par les blessés de guerre qui ne peuvent plus aller au front. La ferme comprend une section de petits ruminants, de volailles, une porcherie et une section agricole.

Selon le chef du bureau d'aide à la reconversion civile de la garnison de Bobo-Dioulasso, l'adjudant-chef major Ousmane Diallo, à la section agricole, plusieurs cultures sont expérimentées. « Nous cultivons deux hectares de soja, un hectare d'ananas, un hectare d'avocatiers, un hectare de colatiers et un hectare de cacaoyers », a-t-il laissé entendre. A l'infirmerie de la deuxième région militaire, les corps constitués de la région, avec à leur tête la gouverneure Mariama Konaté, ont réconforté les blessés de guerre pris en charge par le personnel médical.

« Nous sommes venus vous témoigner notre solidarité face à ce moment difficile que vous vivez actuellement. Nous sommes conscients de vos sacrifices pour la Nation et nous vous traduisons notre reconnaissance », s'est-elle adressée aux pensionnaires de l'infirmerie avant de leur souhaiter un prompt rétablissement.

Pour l'occasion, une contribution de 350 000 F CFA a été remise pour la prise en charge des blessés. Cette contribution a été faite séance tenante lors de la cérémonie de lancement. Par cet acte, le corps constitué marque une fois de plus son adhésion aux idéaux du capitaine Ibrahim Traoré. Les participants ont bouclé cette journée en s'initiant aux tirs d'armes au sein du camp.