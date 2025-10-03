Burkina Faso: Usine TEX-FORCES - Des valeurs civiques et militaires inculquées à 76 agents

2 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Adaman Drabo

Des agents de l'usine TEX-FORCES, spécialisée dans la confection des tenues militaires et paramilitaires, ont achevé, le 1er octobre 2025, leur immersion patriotique au Groupement d'instruction des forces armées. Ces patriotes TEX-FORCES ont reçu, le 1er octobre 2025, leurs attestations.

76 agents de l'usine TEX-FORCES ont intégré le Groupement d'instruction des forces armées (GIFA), le 15 septembre 2025, où ils ont subi pendant deux semaines une formation civique et militaire. Ils ont reçu, le 1er octobre 2025, leurs attestations de formations. A l'occasion, le délégué des immergés, Abdramane Kaboré a souligné que la formation reçue au GIFA fera d'eux des agents chevronnés et capables de contribuer à la quête de la souveraineté de notre pays et à doter les FDS et VDP de produits textiles de qualité adaptés à tout type d'environnement.

Pour le chef de corps du GIFA, le chef de bataillon Bè Honoré Palm, l'immersion patriotique des agents visait, d'ailleurs, ces objectifs. Il s'agissait d'améliorer leurs aptitudes physiques, de développer en eux des valeurs patriotiques et civiques, de les préparer à l'intégration sociale et professionnelle et susciter en eux un esprit de cohésion et de solidarité. Elle visait également à doter TEX-FORCES dont la mission est de fournir des tenues aux Forces de défense et de sécurité, d'une ressource humaine de qualité afin de lui permettre de mieux accomplir sa mission avec efficacité et d'atteindre les objectifs en termes de production.

Le chef de corps du GIFA a invité les patriotes TEX-FORCES à cultiver l'esprit patriotique pour le succès de l'usine afin d'atteindre l'autosuffisance vestimentaire au profit notamment des Forces de défense et de sécurité.

Le directeur général de TEX-FORCES, Eugene Sondo, a révélé que l'usine va entamer sa phase d'exploitation et s'est réjoui que les acteurs chargés d'animer la vie de cette société soient imprégnés des valeurs d'engagement, d'intégrité patriotique de discipline et de cohésion sociale. Ces valeurs, a ajouté le commandant de la 2e région militaire, le lieutenant-colonel Lassané Porgo, doivent guider ces agents qui doivent travailler pour habiller les Forces combattantes qui luttent nuit et jour pour libérer notre territoire.

