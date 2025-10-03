La IIe édition du Salon panafricain des personnes âgées (SPA) se tient, du 2 au 4 octobre, à Ouagadougou sur le thème : « Comment réussir sa vie de senior dans un monde plein d'innovations : défis et opportunités ».

Les personnes âgées ont besoin d'attention, de prise en charge et de soutien pour leur épanouissement. C'est pour réunir ces conditions que se tient, du 2 au 4 octobre 2025, à Ouagadougou, au siège du FESPACO, le Salon panafricain des personnes âgées (SPA).

Cette deuxième édition dont le thème porte sur « Comment réussir sa vie de senior dans un monde plein d'innovations : défis et opportunités » vise, selon la promotrice du Salon, la responsable de l'agence Faso Events, Yacine Zétiyenga Kindo, à outiller les personnes du troisième âge afin qu'elles demeurent des acteurs de leur vie et non des spectateurs des changements.

Pour ce faire, une série d'activités est au programme au cours de ces 72 heures. Il s'agit, entre autres, de conférences, de panels sur diverses thématiques, des formations théoriques et pratiques sur des potentiels métiers pour les personnes du troisième âge comme la culture hors sol, pisciculture, élevage, décoration etc.

Les seniors auront aussi droit à des activités sportives et culturelles ainsi que des visites de stands des objets anciens et de structures qui interviennent dans la prise en charge des seniors, a précisé la promotrice. En rapport avec le thème, Madame Kindo a indiqué les innovations technologiques, médicales et sociales qui bouleversent les vies.

Pour les seniors, a-t-elle expliqué, ces évolutions représentent un double enjeu. « Elles offrent de nouveaux horizons tels que l'accès facilité aux soins, l'entrepreneuriat des seniors, les loisirs adaptés et surtout un rôle renforcé dans la transmission des savoirs et la solidarité intergénérationnelle », a-t-elle confié.

Cependant, a-t-elle poursuivi, ces évolutions technologiques exigent une adaptation constante, au risque de l'exclusion numérique et sociale. D'où l'importance du Salon présenté comme un appel à l'action, à la solidarité intergénérationnelle et à la mobilisation de toutes les forces, pour construire une société inclusive où chaque senior pourra, malgré les défis, transformer les innovations en opportunités.

L'initiative saluée

Le directeur général de la Solidarité et du Relèvement, Isaïe Foro, représentant la ministre de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale a remercié l'agence Faso Events pour l'initiative. Il a aussi traduit sa reconnaissance à toutes les institutions et partenaires qui ont permis la réalisation du SPA. Il a, à l'occasion, relevé que l'accroissement du nombre des personnes âgées constitue un défi pour le continent africain en général et pour le Burkina Faso en particulier.

Pour lui, les changements qui s'opèrent dans les structures familiales et les bouleversements socio-écono-miques ont des répercussions négatives et multidimensionnelles sur les personnes âgées. Conscient des nombreuses difficultés auxquelles les personnes âgées sont confrontées, a affirmé M. Foro, le Burkina Faso a pris en compte cette catégorie spécifique dans les politiques publiques.

D'où la réalisation d'infrastructures adaptées à cette couche de la population, notamment la construction du Centre de gériatrie de Ouagadougou dédié à la santé des personnes du troisième âge. « Il va permettre d'offrir des soins de qualité à cette frange de la population âgée de 60 ans et plus. Mais, plus qu'un centre de santé, le centre de gériatrie est pensé pour être également un lieu de loisirs, de rencontres, destiné aux plus âgés », a-t-il précisé.

L'organisation du Salon a également été saluée par les bénéficiaires dont l'ancien premier ministre, Luc Adolphe Tiao. « C'est une tribune qui met en avant les préoccupations des personnes âgées mais aussi leurs potentiels. Il est vrai que nous ne sommes plus très actifs mais nous pouvons accompagner les jeunes et les communautés », a-t-il signifié.