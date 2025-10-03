Burkina Faso: 2e phase des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne - Au menu, "des actions patriotiques' pour booster Faso Mêbo à Fada N'Gourma

2 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Joanny Sow Yemboado Yonli (Collaborateur)

Le gouverneur de la région de l'Est, Ram Joseph Kafando, a lancé, jeudi 2 octobre 2025, à Fada N'Gourma, la deuxième phase des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, édition 2025. Au menu, des "actions patriotiques" pour booster Faso Mêbo qui vient de s'installer à Fada N'Gourma.

La seconde phase des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), édition 2025, se tient du 2 au 16 octobre 2025 sur le thème: « Pour l'ordre et la discipline : je m'engage ». Pour le compte des régions du Goulmou, de la Sirba et de la Tapoa, l'évènement a été lancé, jeudi 2 octobre 2025, à Fada N'Gourma, précisément au Lycée professionnel régional Yendabli (LPRY), au cours d'une cérémonie empreinte de sobriété et marquée notamment par la montée des couleurs et le discours du Président du Faso, lu par le gouverneur Ram Joseph Kafando.

Un discours qui interpelle, une fois de plus, chaque Burkinabè sur son rôle et sa responsabilité dans la Révolution progressiste populaire (RPP). "La Révolution ne peut pas placer un agent de la brigade Laabal derrière chaque citoyen pour suivre et corriger ses actes d'indiscipline. J'en appelle donc à la conscience patriotique de chacun : adoptons une attitude et des réflexes qui rangent nos faits et gestes sur le droit chemin de l'ordre et de la discipline", a-t-il cité.

Aussi, a-t-il signifié, le Président du Faso a placé cette seconde quinzaine des JEPPC sous le signe de la protection des biens publics et de la lutte contre la corruption qui continue de gangrener certaines administrations, entreprises et associations. Toutefois, a déclaré le gouverneur Kafando, les perspectives sont positives pour le Burkina Faso. Car, a-t-il dit, la fibre patriotique s'éveille lentement mais sûrement en chaque Burkinabè. En témoigne tout l'engouement qu'il y a autour des initiatives présidentielles comme Faso Mêbo qui vient de déposer ses valises à Fada N'Gourma.

A ce propos, dans le cadre de la 2e phase des JEPPC, une journée dénommée "Journée de l'action patriotique: un participant, un sac de ciment" est dédiée à Faso Mêbo. Au demeurant, il est prévu, selon le Directeur régionale (DR) chargé des droits humains, Bouléma Yonli, une émission radiophonique sur l'engagement patriotique et le respect des symboles de l'Etat, une conférence sur le civisme écologique au grand marché de Fada, des conférences en milieu scolaire et une dernière conférence avec pour cibles les étudiants de l'Université Yembila Abdoulaye Toguyeni et les élèves des lycées professionnels.

