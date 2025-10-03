Sénégal: Compétitivité des pôles territoires - Abdourahmane Sarr reçoit une délégation de la Banque mondiale

Pour renforcer la compétitivité des pôles territoires, faciliter et mettre à l'échelle les initiatives privées, ce sont entre autres les objectifs visés par le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Pour y arriver, Abdourahmane Sarr a reçu en audience, jeudi, une délégation de la Banque mondiale afin de discuter des modalités pratiques d'une collaboration.

Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, a reçu en audience, ce jeudi 2 octobre 2025, une délégation du Groupe de la Banque mondiale (BM). Celle-ci est conduite par Keiko Miwa, directrice des opérations de la BM, accompagnée de Jana Hughes Malinska, spécialiste principale du secteur privé à la BM, et de Nouma Dione, responsable pays de la Société financière internationale (SFI), qui est aussi membre du Groupe de la BM.

Selon une note de la tutelle, l'objectif de la rencontre était de discuter des modalités pratiques d'une collaboration visant à mettre en place un programme de réformes transversales et sectorielles catalytiques.

En réalité, renseigne le texte, la tutelle veut, à travers ces réformes, renforcer la compétitivité des pôles territoires, faciliter et mettre à l'échelle les initiatives privées, et améliorer la productivité du secteur privé. Ceci, tel que prôné par l'Agenda 2050, la Stratégie nationale de développement 2025-2029 et la Stratégie nationale de développement du secteur privé et de promotion de l'investissement (SNDSPI).

Partenaire privilégié de l'État du Sénégal, le Groupe de la Banque mondiale, d'après la même source, s'oriente résolument vers une collaboration stratégique renforcée avec le MEPC en faveur du développement.