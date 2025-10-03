Sénégal: Mine de Sabodola - Des équipes d'intervention de la sous-région s'exercent à des scénarios de crise

2 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Amadou Diop (Correspondant)

Endeavour Mining organise du 1er au 3 octobre, sur le site d'exploitation de la mine de Sabodala, la 3e édition de sa compétition interne de secours en cas d'urgence. Cet événement, qui réunit plus d'une trentaine de participants des équipes d'intervention d'urgence au Sénégal, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, permet aux acteurs concernés de se confronter à des scénarios de crise grandeur nature, de perfectionner leurs techniques et de valoriser leur expertise.

L'événement rassemble les équipes d'intervention d'urgence des cinq sites opérationnels du groupe : Sabodala (Sénégal), Houndé et Mana (Burkina Faso), Ity et Lafigué (Côte d'Ivoire). Ainsi, « au cours des trois jours, plus d'une trentaine de participants de nos équipes d'intervention d'urgence au Sénégal, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire mettront leur expertise à l'épreuve dans une série de simulations d'urgence minière exigeantes et réelles, allant de la lutte contre les incendies et de l'évacuation des blessés aux premiers secours et aux scénarios de sauvetage complexes », a éclairé le directeur général de SGO, Abdoul Aziz Sy.

L'idée est aussi de mieux assurer la protection des travailleurs, des communautés riveraines et des sites industriels. Cet exercice technique, pour ne pas dire rencontre, positionne ainsi la mine de Sabodala-Massawa comme une référence régionale en matière de sécurité et de gestion des urgences. Avec comme ambition de placer le Sénégal à l'avant-garde des standards internationaux de prévention, tout en offrant une plateforme unique d'échanges et de coopération entre pays voisins.

Tout au plus, la compétition s'inscrit dans la vision d'Endeavour de développer des équipes professionnelles et réactives, capables de répondre efficacement à tout incident, non seulement sur ses sites, mais aussi au service des communautés hôtes.

« Au-delà de l'aspect technique, c'est un moment de formation, de partage et de cohésion, animé par un objectif commun : protéger les travailleurs et renforcer la sécurité des communautés hôtes du groupe. La sécurité est au cœur de notre engagement. À travers cette compétition, nous testons nos capacités d'intervention dans des conditions réelles, mais surtout nous cultivons l'esprit d'équipe et la solidarité qui caractérisent nos secouristes.

Cette fraternité dépasse les frontières de nos sites et contribue à bâtir une culture de prévention et de protection partagée, au bénéfice des vies humaines et des communautés », a appuyé Hassan Ally, vice-président Opérations de la mine de Sabodala-Massawa.

Mieux. « En formant des équipes hautement qualifiées, capables d'intervenir efficacement dans des situations critiques, nous veillons à ce que nos employés soient protégés, que nos opérations restent sécurisées et que nos communautés d'accueil bénéficient de plus de résilience », a complété le DG Abdoul Aziz Sy.

