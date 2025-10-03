Sénégal: Éducation - Le ministère renforce l'apprentissage des mathématiques à l'école

2 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Yaya Sow (Stagiaire)

Le ministère de l'Éducation nationale a organisé jeudi, en partenariat avec la JICA, une rencontre nationale de partage des résultats du Programme d'amélioration des apprentissages en mathématiques à l'élémentaire (PAAME 2).

Présidée par le Secrétaire général du ministère, Pape Malick Ndao, la cérémonie a réuni les autorités éducatives, les partenaires techniques et financiers ainsi que les partenaires sociaux.

Alors qu'elle a été lancée en novembre 2020, la phase 2 du PAAME a permis la conception et la diffusion de cahiers d'exercices couvrant l'ensemble du programme de mathématiques du CI au CM2. Ces outils ont contribué à relever des défis liés au curriculum et à améliorer significativement le niveau des élèves en mathématiques.

Se réjouissant de ces acquis, le Secrétaire général a annoncé le lancement du Programme d'amélioration des apprentissages en mathématiques au moyen-général (PAAM/MG), destiné aux collégiens. La représentante de la JICA, Junko Masuda, a réitéré l'appui de son institution au Sénégal.

Par ces initiatives, le ministère de l'Éducation nationale réaffirme son engagement à construire une école sénégalaise performante et inclusive, faisant des mathématiques un véritable moteur de réussite pour les générations à venir.

