Sénégal: Faux médicaments - L'ARP saisit une valeur de 30 millions FCFA

L'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP) annonce avoir mené, avec la Brigade nationale de lutte contre la piraterie et la contrefaçon (BNLPC) de la Police, une opération qui a permis d'intercepter des médicaments falsifiés et illicites d'une valeur estimée à 30 millions FCFA d'après l'APS.

Deux personnes de nationalité étrangère, soupçonnées de vendre des produits pharmaceutiques illégalement au marché du Boulevard des Centenaires à Dakar, ont été interpellées. Selon l'ARP, l'intervention a été déclenchée grâce à des renseignements ciblés fournis par l'unité Cyberpharma Crime, facilitant le déploiement rapide des éléments de la Police nationale.

Au total, 4 200 unités ont été saisies, couvrant neuf classes thérapeutiques : anticancéreux, anti-hémorroïdaires, antiparasitaires, antihypertenseurs, anabolisants, anti-inflammatoires, compléments alimentaires, antipaludiques et traitements des troubles de la prostate.

L'agence souligne que cette cargaison de produits contrefaits ou non autorisés constitue une double menace : elle perturbe le circuit légal du médicament et met gravement en danger la santé publique.