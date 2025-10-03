Sénégal: Supposée hausse des tarifs de l'électricité - Senelec dément et clarifie

2 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par La Directrice de la Communication et du Marketing

Depuis quelques temps, des informations sur une supposée hausse des prix de l'électricité circulent dans l'opinion, notamment sur les réseaux sociaux.

Senelec tient à préciser que c'est la Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie (CRSE) qui fixe les tarifs de l'électricité et ceux - ci n'ont fait l'objet d'aucune modification depuis la décision N°2023-28 du mois de décembre 2023.

Toutefois, il convient de rappeler que les factures d'électricité sont directement liées à la consommation des clients : plus la consommation augmente, plus le montant facturé s'élève. Cette situation est accentuée par l'épisode de forte chaleur que connaît le pays depuis plusieurs mois, une canicule qui risque de se prolonger jusqu'à la fin du mois d'octobre.

Pour toute information complémentaire sur votre facturation, veuillez contacter notre Service Client au 33 867 66 66 ou consulter nos plateformes digitales, Senelec L'Officiel.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.