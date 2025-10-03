Sénégal: Éliminatoires Mondial 2026 - Nampalys Mendy, la renaissance du Lion

Le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, réintègre le milieu de terrain expérimenté Nampalys Mendy à son effectif. La liste publiée ce jeudi intervient en vue des deux dernières journées capitales pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le Sénégal fera un déplacement à Juba, le 10 octobre, face au Soudan du Sud, avant de recevoir la Mauritanie à Dakar, le 14 octobre. L'appel à l'ancien joueur de Leicester City et de Lens, surnommé le « policier » du milieu pour son travail de l'ombre, n'est pas anodin.

Absent de la sélection depuis près d'un an (octobre 2024), le joueur de 33 ans, qui évolue désormais à Watford en Championship, bénéficie d'une conjoncture défavorable pour d'autres. Les blessures de Habib Diarra (touché à l'aine) avec son équipe Sunderland, et de Lamine Camara (entorse à la cheville), forfait pour deux mois, ont ouvert la porte à son retour. À noter aussi la suspension, à cause d'un cumul de cartons, de Pape Gueye pour le match face au Soudan du Sud.

Fort de ses 35 sélections et de son rôle clé lors du sacre historique à la CAN 2022, Nampalys Mendy vient apporter toute sa robustesse et son expérience dans ce secteur de jeu qui semble être le point fort de Thiaw depuis qu'il est à la tête de la sélection. Avec ces absences, la présence de Nampalys sera un atout majeur dans l'entrejeu des Lions.

L'objectif de Pape Thiaw est clair : réaliser un sans-faute lors de ces deux rencontres. Un carton plein permettrait en effet au Sénégal de consolider sa position en tête du groupe et de décrocher son billet pour une quatrième participation à la Coupe du monde.

Pour le milieu défensif, ce retour est l'occasion d'ajouter un nouveau chapitre glorieux à sa carrière internationale et de prouver que le sélectionneur peut toujours compter sur lui. C'est aussi l'occasion pour lui de montrer qu'il mérite d'aller au Maroc pour disputer la CAN, qui va se tenir du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Après une saison compliquée à Lens où il a réellement manqué de temps de jeu, Nampalys a rebondi cet été en Angleterre, dans le club de Watford (Championship). Il y a signé un contrat d'un an, avec option pour une année supplémentaire. Le milieu de terrain sénégalais, qui a retrouvé ses jambes en Championship, un championnat très physique, est récompensé par cette convocation de Pape Thiaw.