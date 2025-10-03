Sénégal: Stratégie digitale - Le Conseil national du numérique installé

Le Premier ministre Ousmane Sonko a procédé, ce jeudi 2 octobre 2025, à l'installation officielle du Conseil national du numérique (CNN), organe consultatif placé sous la coordination stratégique de la Primature. L'initiative s'inscrit dans les priorités fixées par le président Bassirou Diomaye Faye et l'Agenda national de Transformation.

Composé de 20 personnalités issues du public, du privé et de la société civile, le CNN est chargé de formuler des recommandations stratégiques sur les politiques numériques, d'accompagner les projets structurants, de stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat, et de soutenir le développement d'une économie digitale créatrice d'emplois. Il devra aussi coordonner les initiatives publiques et privées, promouvoir l'inclusion numérique, la protection des données personnelles et la cybersécurité.