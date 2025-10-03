Tunisie: La STIP enregistre une perte de 7,9 millions de dinars

La Société tunisienne des industries de pneumatiques (STIP) a clôturé l'exercice 2024 avec une perte nette de 7,93 millions de dinars, contrastant fortement avec le bénéfice de 613 906 dinars enregistré en 2023.

Cette contre-performance a entraîné une chute significative des capitaux propres de la société, qui sont passés de 14 millions de dinars à 6,07 millions de dinars. Ce niveau est désormais inférieur à la moitié de son capital social s'élevant à 12,6 millions de dinars, une situation qui contraint légalement le conseil d'administration à convoquer une assemblée générale extraordinaire pour statuer sur l'avenir de l'entreprise. Malgré ce résultat financier dégradé, le chiffre d'affaires a connu une légère hausse de 2%, atteignant 140,16 millions de dinars contre 137,37 millions en 2023.

Cette situation financière résulte principalement d'une forte dégradation de la performance opérationnelle. Le résultat d'exploitation a chuté de 75%, passant de 10,2 millions de dinars en 2023 à seulement 2,56 millions de dinars en 2024. L'année a été marquée par un arrêt de l'activité des deux usines de la société pendant près de deux mois à partir d'avril 2024, une décision de mise en chômage technique justifiée par un niveau de stock de produits finis jugé trop élevé. Cet événement a contribué à une baisse de 21% de la production en tonnage par rapport à l'exercice précédent. Parallèlement, la société a vu ses charges financières nettes s'alourdir de 17%, atteignant 12,7 millions de dinars, ce qui a largement contribué à creuser la perte nette.

Dans le détail, la légère croissance du chiffre d'affaires global masque des dynamiques opposées entre les marchés. Les ventes sur le marché local ont progressé de 7% pour atteindre 118,1 millions de dinars, tandis que les revenus à l'export ont reculé de 19%, s'établissant à 22 millions de dinars. La gestion des stocks a été un enjeu majeur, avec une baisse de la valeur nette comptable des stocks de 46%, passant de 75,6 millions à 40,8 millions de dinars, reflétant une politique de déstockage massif. Le total du bilan de la société a diminué, passant de 214 millions de dinars en 2023 à 192 millions de dinars au 31 décembre 2024.

La société fait également face à des défis persistants. Un événement postérieur à la clôture de l'exercice, une grève du 13 mars au 2 avril 2025, a perturbé la production et les ventes, dont l'impact financier sur les comptes de 2025 n'est pas encore estimé. De plus, la STIP reste sous le coup d'une notification de redressement douanier d'un montant de 156,6 millions de dinars pour non-rapatriement des produits des exportations, bien que la direction estime le risque financier peu probable.