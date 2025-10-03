Tunisie: Le dinar tunisien poursuit sa dépréciation face à l'euro

3 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le dinar tunisien continue de perdre du terrain face à l'euro, selon les derniers chiffres de la Banque centrale de Tunisie. Au 1eᣴ octobre 2025, 1 euro s'échangeait à 3,4247 dinars, contre 3,4215 dinars le 30 septembre, enregistrant ainsi une légère mais constante dépréciation.

Face au dollar américain, la devise tunisienne s'est légèrement stabilisée, passant de 3,0168 dinars le 30 septembre à 3,0155 dinars le 1eᣴ octobre. Le dinar a également connu de légers ajustements vis-à-vis d'autres devises : la livre sterling s'échange à 3,8971 dinars et le franc suisse à 3,7652 dinars.

Cette tendance traduit la pression persistante sur la monnaie nationale, déjà fragilisée par l'inflation et les défis économiques du pays. Les analystes soulignent que la valeur du dinar restera sensible aux réserves en devises et aux fluctuations des marchés internationaux.

