Tunisie: Nafti-Šuica - Le pays refuse d'être un pays de transit et appelle à un nouveau pacte méditerranéen

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, s'est entretenu, jeudi, au siège du département, avec la commissaire européenne chargée de la Méditerranée, Dubravka Šuica, pour une rencontre axée sur le renforcement du partenariat tuniso-européen, à l'approche de la 16e session du Conseil d'association Tunisie-UE prévue fin octobre.

Les discussions ont porté principalement sur la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique, scientifique, culturel et migratoire. Sur ce dernier point, la Tunisie a adopté une position ferme. Le ministre a en effet réaffirmé le refus catégorique de la Tunisie de devenir « un pays de transit ou de séjour pour les migrants irréguliers », plaidant plutôt pour une approche renouvelée qui favorise la migration légale comme facteur de création de richesse.

Lors d'un point de presse conjoint, le chef de la diplomatie tunisienne a également précisé que la réunion avait permis d'examiner la coopération bilatérale dans des secteurs clés tels que les énergies renouvelables, le développement durable et la recherche scientifique. Il a tenu à souligner que ce partenariat doit reposer sur le « respect mutuel, la réciprocité et le respect des choix de la Tunisie ». Il a également appelé à l'élaboration d'un « nouveau pacte pour la Méditerranée », un mécanisme stratégique visant à consolider la paix et la sécurité régionales, tout en tenant compte des « spécificités des pays du sud de la Méditerranée ».

De son côté, la commissaire Dubravka Šuica a mis en évidence les réalisations communes, citant notamment le soutien européen à plus de 400 000 emplois en Tunisie et les opportunités offertes aux jeunes Tunisiens. Elle a réaffirmé que l'Europe poursuivrait son engagement en faveur de l'économie tunisienne. Concernant le « Pacte pour la Méditerranée », Mme Šuica a précisé qu'il s'accompagnerait de programmes d'action à court et moyen terme, fondés sur une « compréhension mutuelle » et visant des objectifs précis pour l'ensemble de l'espace méditerranéen.

Cette rencontre a également été l'occasion de faire le point sur les préparatifs de la 16e session du Conseil d'association Tunisie-Union européenne. Cette session revêt une importance symbolique, puisqu'elle coïncide avec le 30e anniversaire de la signature de l'accord d'association entre les deux parties.