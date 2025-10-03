Tunisie: Justice - Rejet des demandes de libération de Mohamed Frikha et Abdelkarim Harouni

3 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière au tribunal de première instance de Tunis a décidé, jeudi soir, de rejeter les demandes de libération de l'homme d'affaires Mohamed Frikha, de l'ancien ministre des Transports Abdelkarim Harouni ainsi que d'autres prévenus. Leur procès a été renvoyé à une date ultérieure, a indiqué une source judiciaire.

La chambre d'accusation près la cour d'appel de Tunis avait auparavant ordonné le renvoi des deux accusés, aux côtés d'anciens responsables d'une entreprise pétrolière publique, devant la juridiction criminelle spécialisée.

L'affaire porte sur un contrat d'approvisionnement en carburant aérien entre une société pétrolière publique et une compagnie aérienne appartenant à Mohamed Frikha, selon les éléments de l'enquête.

