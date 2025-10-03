Sénégal: Résultats de l'enquête Steps sur les MNT au pays - Une prévalence en hausse

La région médicale de Dakar a estimé que toutes les maladies non transmissibles au Sénégal les plus en vue sont en hausse. Il s'agit des maladies cardiovasculaires qui sont au-devant et qui sont la première cause de décès, suivi des cancers, les infections respiratoires chroniques, les accidents vasculaires cérébraux, les diabètes. Des informations données lors du partage des résultats de l'enquête Steps sur les Mtn dont le processus a débuté en octobre 2020.

« Actuellement, on est confronté à un triple fardeau, si on peut l'appeler ainsi. Ce sont d'abord les maladies transmissibles qu'on avait depuis les années 1990 et qui sont aujourd'hui maitrisées, mais parallèlement, il y a une augmentation des maladies non transmissibles qui posent actuellement un réel problème. Et à côté, nous avons les maladies émergentes et ré-émergentes » a déclaré Dr Seynabou Mbow. Et d'ajouter : « si vous regardez par rapport au nombre de décès par cause dans le monde en 2022, tout ce qui est VIH, tuberculose, paludisme est maîtrisé, on a des nombres de décès quand même qui sont très faibles, contrairement aux maladies cardiovasculaires, aux cancers, aux infections respiratoires chroniques et aux diabètes, qui actuellement sont en hausse ».

À côté de ces cinq maladies non transmissibles majeures, l'étude renseigne qu'il y a des facteurs de risque qu'ils partagent avec ces maladies. Ils sont représentés par une alimentation malsaine, la consommation de tabac, la consommation nocive d'alcool et l'inactivité physique, et bien sûr la pollution de l'air. « Il faut juste rappeler qu'à côté de ces cinq maladies non transmissibles majeures, le pays a fait le choix d'y rajouter d'autres pathologies qui posent un problème de santé publique, c'est la drépanocytose, l'hémophilie, la maladie rénale chronique qui y sont rattachées ». Au Sénégal, ces maladies non transmissibles représentent 53% des décès actuellement avec une mortalité prématurée estimée à 22% qui touche les personnes âgées entre 30 et 70 ans.

Objectif de l'enquête Steps

L'objectif général de l'enquête STEPS selon la région médicale de Dakar est d'étudier les facteurs de risque des maladies non transmissibles chez les personnes qui sont âgées entre 18 et 69 ans à travers les 14 régions du Sénégal. «Les objectifs spécifiques, étaient d'abord de mesurer l'ampleur des facteurs de risque comportementaux et métaboliques des maladies non transmissibles, de mesurer la prévalence de la tension artérielle élevée et de l'hyperglycémie, de déterminer la prévalence des accidents vasculaires cérébraux, de déterminer la prévalence des accidents coronariens, de mesurer la prévalence des infections buccodentaires, comme la carie dentaire, mais aussi de mesurer l'ampleur du suicide, de la dépression, la prévalence de la drépanocytose, l'ampleur de la dépigmentation artificielle, la prévalence des traumatismes liés aux accidents de la circulation, aux violences physiques et sexuelles et aux morsures de serpents, d'estimer la prévalence de la trouble de la vision et des troubles de l'illusion», a déclaré Dr Seynabou Mbow.

Elle a aussi rappelé que cette enquête était répartie dans 480 districts de recensement. « Pour Dakar, on avait 110 districts de recensement. Dakar avait la plus grosse part par rapport aux autres directions régionales de santé. Le plan de sondage était à trois deux-faits, c'est-à-dire qu'on a d'abord tiré les districts de recensement dans chaque région, et dans chaque district de recensement, on avait 15 ménages qui étaient tirés, et dans chaque ménage, c'était une personne qui avait été tirée grâce à l'application STEPPS pour mener l'enquête auprès de cette personne ». Rappelons que les maladies non transmissibles constituent actuellement un réel problème de santé publique, car elles sont la première cause de mortalité dans le monde avec 74% des décès selon l'Organisation mondiale de la santé en 2022. 86% des décès qui surviennent sont des décès prématurés et le plus souvent ce taux est comptabilisé dans les pays à revenu faible, voire moyen.