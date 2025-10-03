Sénégal: Saint-Louis/Université Gaston Berger (Ugb) - La rentrée académique reportée à jeudi prochain à cause de l'épidémie FVR

3 Octobre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Yves Tendeng

La rentrée académique qui était prévue hier, jeudi 2 octobre, à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis est finalement reportée à jeudi prochain à cause de la propagation rapide de la maladie à fièvre de la vallée du Rift. Le Syndicat des Travailleurs des Établissements Scolaires et Universitaires (STESU), section Rectorat de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, demande une autre semaine de plus (le jeudi 16 octobre) pour endiguer ce danger et éviter toute contamination dans ce temple du savoir. Ousmane Ndiaye, secrétaire général adjoint du STESU a suggéré que les étudiants soient dotés de moustiquaires imprégnées.

Le secrétaire général adjoint du Syndicat des Travailleurs des Établissements Scolaires et Universitaires du Sénégal (STESUS), Ousmane Ndiaye, a insisté hier sur la nécessité de décaler d'une autre semaine la date de la rentrée académique initialement prévue le 2 octobre et reportée au jeudi 9 octobre 2025 à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. « Nous avons constaté une situation très alarmante avec la propagation de la maladie virale à fièvre de la vallée du Rift. Nous avons appris également que dans les environs de l'UGB de Saint-Louis, 80 voire 90% des troupeaux sont infectés par ce virus.

Et nous savons également que ce virus est transmis à l'homme par le culex, qui est un moustique, qui ne pique que la nuit », a-t-il dit tout en rappelant que le danger est réel pour les travailleurs et les étudiants à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Une raison qui a motivé le bureau national du STESU à saisir les autorités pour leur demander une prise en charge de cette maladie et afin que des mesures nécessaires soient prises pour éviter la propagation de cette maladie. « Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de dire que les autorités universitaires ont pris toute leur responsabilité en relation avec nos secrétaires généraux de sections du Rectorat et du CROUS pour demander le report de la rentrée académique. Initialement prévue ce jeudi 2 octobre, celle-ci est reportée au jeudi 9 octobre. Mais nous savons qu'une semaine n'est pas suffisante pour pouvoir véritablement enrayer ou endiguer cette maladie », a déclaré M. Ndiaye.

Car pour le syndicaliste, il faut absolument que les étudiants soient dotés de moustiquaires imprégnées pour éviter une contamination. « Nous avons une population de plus de 19 000 étudiants. Vous voyez le temps qu'il faudra pour leur distribuer ces mousquaires imprégnées. Mais également le saupoudrage aussi bien de l'UGB, mais également de tous les quartiers environnants », a-t-il ajouté tout en demandant au Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et son collègue de la Santé et de l'Hygiène Publique de doter l'UGB de Saint-Louis de moyens pour pouvoir faire face à ce fléau.

