Sénégal: Dr Souleymane Lo, sociologue - «L'implication active des habitants dans la gestion et l'aménagement de leurs propres espaces de vie est une stratégie clé pour favoriser l'appropriation des règles»

La persistance de l'occupation anarchique de l'espace public, la récurrence des pollutions et nuisances sonores intempestives et la généralisation du désordre au Sénégal, malgré les efforts des différents régimes et l'existence de lois et règlements, révèlent une «dissonance fondamentale et profondément enracinée entre la norme juridique formelle et la norme sociale informelle», selon Dr Souleymane Lo, Sociologue. Pour mettre un terme à ce cycle du désordre et de l'ineffectivité des règles, Dr Lo est d'avis que les nouvelles autorités doivent impérativement activer un ensemble de leviers structurels et sociopolitiques, donc adopter une approche globale et cohérente visant à transformer en profondeur les relations entre l'État, la loi et la société. D'où l'impératif d'instaurer une pédagogie de la citoyenneté qui soit à la fois proactive et continue, avec l'implication active des habitants dans la gestion et l'aménagement de leurs propres espaces de vie. Une stratégie clé pour favoriser l'appropriation des règles. Entretien !

Des présidents Me Abdoulaye Wade à Macky Sall, les différents régimes mènent des actions contre les encombrements de l'espace et des voies publics, le désordre, les tapages nocturnes et autres formes de nuisances... en vain. Pourquoi le désordre persiste-t-il malgré ces efforts et l'existence de textes législatifs et réglementaires ?

La compréhension du phénomène persistant de l'encombrement de l'espace public, passe par une lecture sociologique approfondie des soubassements sociaux, politiques et économiques y afférents. Pourquoi le désordre persiste-t-il malgré l'existence de textes législatifs et réglementaires ? Voilà une question légitime et à la fois paradoxale en ce sens qu'elle n'avait pas lieu à se poser si la loi suffisait à dissuader les populations de l'occupation encombrante d'un tel espace.

D'un point de vue sociologique, la persistance tenace de l'occupation anarchique de l'espace public, la récurrence des nuisances sonores intempestives et la généralisation du désordre ambiant révèlent une dissonance fondamentale et profondément enracinée entre la norme juridique formelle et la norme sociale informelle.

Cette dichotomie est au coeur de la difficulté à instaurer un ordre public durable et respecté par tous. En effet, il est indéniable de souligner que des textes législatifs et réglementaires exhaustifs et détaillés existent bel et bien notamment le Code de l'Urbanisme, qui établit des règles précises concernant l'aménagement et l'utilisation des espaces urbains et entre autres le Code de l'Hygiène, quant à lui, qui définit les standards de propreté et de salubrité publique. De surcroît, de nombreux arrêtés municipaux viennent compléter ce cadre en abordant des problématiques locales spécifiques, telles que la gestion des déchets, le stationnement ou les horaires d'ouverture des commerces. Ces textes ne se contentent pas de poser des interdictions ou des obligations, ils prévoient également un éventail de sanctions, allant des amendes administratives aux peines pénales, censées dissuader les contrevenants et garantir le respect de la loi. Sous ce rapport, l'arsenal juridique est donc, en théorie, complet et suffisamment robuste pour encadrer la vie en société et prévenir ces désordres.

Alors, où se situe la faille ?

Cependant, dans la pratique quotidienne, la réalité est tout autre avec l'application de la norme sociale. Il s'agit d'une tolérance communautaire, souvent tacite mais omniprésente, qui se manifeste à l'égard de comportements qui, sur le papier, sont illégaux. Cette tolérance est alimentée par plusieurs facteurs interdépendants.

- La recherche de survie économique est un moteur puissant : de nombreux acteurs, qu'il s'agisse des commerçants de rue qui installent leurs étals sur les trottoirs, des transporteurs informels qui stationnent leurs véhicules de manière irrégulière, des mécaniciens qui occupent l'espace public pour leurs réparations, ou des vendeurs ambulants qui déambulent sans autorisation, dépendent de ces activités pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Pour ces individus, le respect strict des règles juridiques signifierait souvent la perte de leur unique source de revenus.

- À cela s'ajoute le clientélisme politique, une pratique où des élus ou des figures d'autorité locales échangent des faveurs (comme la tolérance d'activités illégales) contre un soutien électoral ou une loyauté. Ces dynamiques créent une vaste « zone grise » où les lois, bien qu'existantes, ne s'imposent pas réellement avec la force et la rigueur attendues. Elles sont perçues comme des recommandations plutôt que des impératifs, et leur application est souvent sélective ou inexistante.

Sous cet angle, apparaît une faille structurelle se situant donc précisément dans ce décalage profond et persistant entre l'État formel, avec son appareil législatif et réglementaire, et la société réelle, avec ses pratiques, ses valeurs et ses impératifs quotidiens. Les institutions étatiques, dans leur rôle de garantes de l'ordre, produisent inlassablement des textes de loi, des décrets et des arrêtés. Cependant, la légitimité de l'action publique, c'est-à-dire sa capacité à être acceptée et respectée par la population, est considérablement affaiblie par des pratiques sociales profondément ancrées.

La solidarité de proximité, par exemple, peut amener les voisins à ne pas dénoncer des activités illégales si elles sont perçues comme un moyen de subsistance pour un membre de la communauté. L'économie informelle dont la part dans le PIB est de plus 40% et représentant une part significative de l'activité économique dans de nombreuses régions, fonctionne selon ses propres règles, souvent en marge de la légalité et. En outre, les accommodements politiques, qui privilégient la paix sociale ou le maintien d'un certain équilibre des pouvoirs au détriment de l'application stricte de la loi, contribuent à éroder également l'autorité des textes.

Ces pratiques sociales, loin d'être marginales, vont directement à l'encontre de l'application rigoureuse et impartiale des normes juridiques, créant un cercle vicieux où le désordre se nourrit de l'ineffectivité de la loi.

Comment amener le citoyen à s'approprier les textes et à respecter l'ordre public ?

L'appropriation effective des textes de loi et des normes de civisme ne saurait se réduire à une simple logique de répression. Une approche purement punitive, bien que nécessaire dans certains cas, s'avère souvent insuffisante et contre-productive à long terme. Pour obtenir un changement durable des comportements, il est impératif d'agir simultanément sur les représentations sociales des citoyens et sur leurs intérêts concrets et immédiats.

À cet effet, il est fondamental d'instaurer une pédagogie de la citoyenneté qui soit à la fois proactive et continue. Cette pédagogie doit viser à valoriser l'espace public non pas comme un simple lieu de passage ou d'activité individuelle, mais comme un véritable «bien commun», un patrimoine partagé dont la préservation et le respect incombent à chacun. Les écoles, en tant que lieux de formation des futurs citoyens, ont un rôle primordial à jouer en intégrant des modules d'éducation civique axés sur le respect de l'environnement urbain, la gestion des déchets, la courtoisie et la responsabilité collective.

Les médias communautaires, par leur proximité avec les populations et leur capacité à diffuser des messages adaptés aux contextes locaux, peuvent devenir des vecteurs puissants de sensibilisation. Ils peuvent organiser des campagnes d'information, des débats, des reportages mettant en lumière les conséquences du désordre et les bénéfices d'un environnement ordonné. Les associations locales, quant à elles, sont des acteurs de terrain essentiels. Elles peuvent organiser des ateliers, des événements de nettoyage participatif, des projets artistiques dans l'espace public, contribuant ainsi à renforcer le sentiment d'appartenance et de responsabilité collective. L'objectif est de faire évoluer les mentalités, de passer d'une perception individualiste de l'espace à une vision collective et partagée.

C'est également une politique de participation communautaire qu'il faudrait instaurée. En effet, l'implication active des habitants dans la gestion et l'aménagement de leurs propres espaces de vie est une stratégie clé pour favoriser l'appropriation des règles. Lorsque les citoyens sont consultés et associés aux décisions qui les concernent directement, ils développent un sentiment de propriété et de responsabilité.

La mise en place de comités de quartier, par exemple, permet aux résidents de s'exprimer sur les problèmes locaux, de proposer des solutions et de participer à leur mise en oeuvre. Les comités de veille environnementale peuvent jouer un rôle crucial dans la surveillance et la signalisation des incivilités, mais aussi dans la promotion de bonnes pratiques. Les budgets participatifs, qui allouent une partie du budget municipal à des projets choisis et gérés par les citoyens, sont un excellent moyen de renforcer l'engagement. L'expérience montre que lorsque les populations co-produisent la règle, c'est-à-dire lorsqu'elles participent à son élaboration ou à sa mise en oeuvre, elles sont intrinsèquement plus enclines à la respecter. La règle n'est plus perçue comme une contrainte imposée d'en haut, mais comme le fruit d'une concertation et d'un engagement collectif.

Il s'agira également de changer de philosophie d'intervention en privilégiant les actions incitatives plutôt que des actions répressives. Oui, si les sanctions ont leur place, elles doivent être complétées, voire précédées, par des incitations positives. Il s'agit de proposer des alternatives viables et attractives aux comportements jugés indésirables. Pour les commerçants de rue, par exemple, la création de marchés modernes, bien aménagés, sécurisés et offrant des conditions de travail dignes, peut constituer une alternative crédible à l'occupation anarchique des trottoirs.

Pour les jeunes, la mise à disposition d'espaces de loisirs adaptés, de terrains de sport, de centres culturels ou de bibliothèques peut réduire l'attrait des regroupements bruyants et désordonnés dans l'espace public. En ce qui concerne la gestion des déchets, des subventions ou des aides peuvent être accordées aux ménages ou aux entreprises qui adoptent des pratiques de tri sélectif ou de compostage. L'idée est de transformer la norme juridique d'une simple contrainte imposée en une ressource utile et bénéfique pour les populations. Lorsque le respect de la loi est associé à des avantages concrets (meilleures conditions de travail, cadre de vie amélioré, opportunités économiques), l'adhésion est naturellement plus forte et plus durable.

Quels leviers les nouvelles autorités devraient-elles mobiliser pour éviter l'éternel recommencement du désordre ?

Pour rompre avec le cycle du désordre et de l'ineffectivité des règles, les nouvelles autorités doivent impérativement mobiliser un ensemble de leviers structurels et sociopolitiques. Il ne s'agit pas de solutions ponctuelles, mais d'une approche globale et cohérente visant à transformer en profondeur les relations entre l'État, la loi et la société.

Levier institutionnel : L'application des lois doit être constante, impartiale et non sélective. C'est un principe fondamental de l'État de droit. La discontinuité dans l'application des règles, caractérisée par des périodes de laisser-faire (souvent avant les élections, pour ne pas froisser l'électorat) suivies de phases de répression brutale (après les élections, pour montrer une volonté d'action), est extrêmement préjudiciable. Cette alternance entre laxisme et fermeté arbitraire crée une profonde délégitimation des règles et de l'autorité publique. Les citoyens finissent par percevoir la loi comme un instrument politique plutôt qu'une norme universelle.

Pour restaurer la confiance, les autorités doivent faire preuve d'une fermeté juste et prévisible, en appliquant les mêmes règles à tous, sans distinction de statut social, de richesse ou d'appartenance politique. Cela implique de renforcer les capacités des forces de l'ordre et des services municipaux, de les doter des moyens nécessaires et de garantir leur indépendance vis-à-vis des pressions politiques ou communautaires. La transparence dans l'application des sanctions et la communication régulière sur les actions menées sont également essentielles pour renforcer la légitimité de l'action publique.

Levier communautaire : Il est crucial d'institutionnaliser des partenariats solides et durables avec les acteurs locaux. Ces acteurs, tels que les chefs de quartier traditionnels ou élus, les associations de développement, les Groupements d'Intérêt Économique (GIE), les organisations religieuses et les leaders d'opinion, exercent une influence considérable sur leurs communautés. En les impliquant activement dans la promotion de l'ordre public et le respect des règles, on permet au contrôle social de s'exercer également « par le bas », c'est-à-dire à travers les mécanismes internes de la communauté, et non plus seulement « par le haut », via l'autorité étatique.

Ces partenariats peuvent prendre la forme de conseils consultatifs, de comités mixtes de gestion de l'espace public, ou de programmes de sensibilisation co-construits. Les leaders communautaires peuvent servir de relais d'information, de médiateurs en cas de conflits, et de promoteurs des bonnes pratiques. Leur légitimité locale et leur connaissance fine des réalités du terrain sont des atouts précieux pour adapter les messages et les actions aux spécificités de chaque quartier ou groupe social.

Levier économique : Une part significative du désordre est liée à la dépendance à l'économie informelle comme mode de survie. Pour y remédier, il est impératif d'organiser une transition progressive et accompagnée de l'informel vers le formel. Cela ne signifie pas une répression aveugle des activités informelles, mais plutôt la mise en place de mesures incitatives et de soutien. Une fiscalité douce et adaptée aux petites activités, par exemple, peut encourager les commerçants et artisans à se formaliser sans être écrasés par des charges excessives.

L'accès à des micro-crédits à des conditions avantageuses peut permettre aux entrepreneurs informels d'investir dans leurs activités, de les développer et de les rendre plus structurées. Des programmes d'accompagnement à la formalisation des activités de rue, incluant des formations en gestion, des conseils juridiques et des aides à l'enregistrement, sont également essentiels. L'objectif est de réduire la dépendance au désordre en offrant des opportunités économiques légales et viables, qui permettent aux individus de subvenir à leurs besoins tout en contribuant à l'économie formelle et au respect de l'ordre public. Cette approche reconnaît que le désordre est souvent une conséquence de la précarité et cherche à s'attaquer aux causes profondes plutôt qu'aux seuls symptômes.

Levier symbolique et culturel : Au-delà des aspects juridiques et économiques, il est crucial d'agir sur le plan symbolique et culturel pour transformer les représentations collectives. Les autorités doivent s'employer à montrer, à travers des campagnes de communication, des actions concrètes et l'exemplarité, que la propreté, l'ordre, la quiétude et le respect de l'espace public sont des valeurs positives, désirables et valorisées dans l'imaginaire collectif. Cela implique de célébrer les quartiers propres et bien entretenus, de récompenser les initiatives citoyennes en faveur de l'environnement, de mettre en avant les bénéfices d'un cadre de vie harmonieux (santé, bien-être, attractivité économique).

Il s'agit de construire un nouveau récit collectif où le désordre n'est plus perçu comme une fatalité ou une marque d'authenticité, mais comme un frein au développement et à la qualité de vie. Des événements culturels, des projets artistiques dans l'espace public, des concours de propreté peuvent contribuer à renforcer ce message. L'objectif est de créer une fierté collective autour de l'ordre et de la propreté, de faire en sorte que ces valeurs soient intériorisées par les citoyens et qu'elles deviennent des normes sociales fortes, soutenues par l'ensemble de la communauté.