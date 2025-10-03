Sénégal: Candidature de Karim Wade pour 2029 - Le PDS engage la pré-campagne

Après les tentatives infructueuses de la candidature de Karim Wade en 2019 et en 2024, le PDS semble cette fois-ci déterminé à surmonter les multiples obstacles qui se dressent devant lui en lançant, avant l'heure, sa pré-campagne pour l'élection présidentielle de 2029. Face à la presse, le mardi 1er octobre dernier, l'ancien parti libéral au pouvoir (2000-2012) qui avait appelé à voter pour l'actuel chef de l'État lors de la dernière présidentielle, tout en critiquant sa gouvernance a annoncé la réorganisation de son Comité directeur et de son Secrétariat national.

Le Parti démocratique sénégalais (PDS) est-il déjà entré en pré-campagne pour la prochaine élection présidentielle de 2029 ? Tout porterait à le croire. En effet, après avoir appelé à voter pour l'actuel chef de l'État lors de la dernière présidentielle, l'ancien parti libéral au pouvoir (2000-2012) a tenu, le mardi 1er octobre dernier, un point de presse à sa permanence nationale Mamadou Lamine Badji, sise sur la VDN, pour se démarquer du régime du Président Diomaye en dénonçant la gouvernance du pays. S'exprimant sur la situation nationale, Bachir Diawara désigné le 28 mars dernier nouveau porte-parole du Secrétaire général national en remplacement de Tafsir Thioye a dénoncé le bilan des deux années de gestion du tandem Diomaye-Sonko, marqué, selon lui, par un contexte socio-économique difficile qui affecte durement le quotidien des Sénégalais. Mieux, le porte-parole est allé plus loin en accusant l'actuel gouvernement « de multiplier les emprunts obligataires de manière désordonnée, sans que ces fonds ne soient orientés vers des projets structurants ».

Par ailleurs, toujours lors de ce point de presse, qui a également coïncidé avec le passage de Karim Wade en Suisse immortalisé par une photo prise à Genève aux côtés de Serigne Cheikhouna Mbacké Lakram et largement partagée sur les réseaux sociaux, le porte-parole du Secrétaire général national ne s'est pas limité aux critiques de la gestion du régime en place. En appelant les militantes et militants à se mobiliser dans l'unité, la discipline et la clarté d'un projet national, Bachir Diawara a aussi annoncé la publication prochaine de la nouvelle composition du Comité directeur et du Secrétariat national.

Il faudra donc s'attendre à une reconfiguration totale de ces deux instances politiques qui jouent en quelque sorte le rôle d'exécutif au sein d'un parti politique taillée sur mesure pour Karim Wade. Et pour cause, alors que dans les partis traditionnels comme le Parti socialiste ou encore certains partis de gauche, les responsables de ces instances sont issus de la base, au PDS tout comme dans d'autres formations politiques telles que Rewmi, l'AFP ou l'APR, pour ne citer que celles-là, leur désignation dépend entièrement du bon vouloir du chef du parti, qui nomme au gré de ses choix.

Toutefois, il faut dire qu'au-delà de cette démarcation vis-à-vis de l'actuel régime et la nomination de la nouvelle équipe du Comité directeur et du Secrétariat national, le Pds devra également faire face à d'autres défis tels que les divisions internes, les 138 milliards de FCFA d'amende que l'ex-Cour de répression de l'enrichissement illicite (Crei) avait infligés dans le cadre de sa condamnation au-delà de la question de sa réintégration dans le fichier électoral.