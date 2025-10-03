Sénégal: Sédhiou - Campagne octobre rose de prise en charge des cancers le MONCAP mobilise et sensibilise en faveur du dépistage précoce

La campagne de sensibilisation et de mobilisation en faveur de la prise en charge du cancer du sein et de l'utérus bat son plein dans la région de Sédhiou. Le mouvement des cadres patriotiques (MONCAP) qui porte le plaidoyer a marqué l'étape de Sédhiou, hier, jeudi 2 octobre, par des consultations et prises en charge gratuites des femmes au centre de santé. Même si aucun bilan provisoire n'était disponible à la mi-journée, l'affluence était grande. Le médecin chef du district sanitaire préconise la vaccination des jeunes filles pour accroître la dynamique de la prévention.

L'affluence était grande ce jeudi au centre de santé de Sédhiou face à une équipe pluridisciplinaire a déclaré Dr Mor Diagne le coordonnateur des vacances médicales patriotiques et conseiller technique du ministère de la santé chargé de la pharmacie.

« Nous sommes en train de dérouler une campagne de sensibilisation, de dépistage mais aussi de prise en charge du cancer du sein et de l'utérus. Nous avons mobilisé une équipe pluridisciplinaire constituée de médecins anapaths, de gynécologues, de radiologues, de cancérologues et de sage-femmes pour vraiment prendre en charge toute la chaîne de dépistage et de prise en charge gratuite pour la population », dit-il.

Pour sa part, le médecin chef du district sanitaire de Sédhiou préconise la prévention surtout chez les jeunes filles. « Nous, nous sommes un district sanitaire composé d'un centre de santé et de postes de santé. Notre objectif est de faire le dépistage et d'orienter les cas au niveau des spécialistes qui les prennent en charge au centre hospitalier régional de Sédhiou. Nous sommes toujours dans la dynamique de pérennisation du dépistage et si on découvre un cas de lésion précancéreuse, on l'oriente vers un spécialiste pour une prise en charge précoce », soutient-il.

Et Dr Wally M'bodj de poursuivre « ce dépistage précoce permet à cette dame de guérir et donc ne pas développer un cancer. L'autre défi c'est la vaccination des jeunes filles âgées de 9 à 14 ans. C'est la meilleure façon de les protéger contre ce type de maladie ».

Les bénéficiaires de ces soins d'exhorter le reste des femmes à se faire dépister à temps. « Je suis satisfaite d'avoir fait le dépistage car cela rassure et libère de la hantise d'une maladie. Et j'exhorte mes camarades femmes à en faire autant car le dépistage précoce facilite la prise en charge rapide à moindre coût », a confié Amina Sonko.

Le cancer peut donc ne pas être cher si le dépistage est précoce avec des chances d'une vie bien épanouie, rassurent les techniciens de la santé.

A noter que ces consultations et prises en charge foraines s'inscrivent dans le cadre des vacances médicales patriotiques de ce mois d'octobre rose contre la prévalence des cancers du sein et de l'utérus.