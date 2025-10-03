Afrique: Coupe du monde 2026 - La FIFA dévoile Trionda, le ballon officiel

La FIFA a dévoilé jeudi le ballon officiel de la Coupe du monde 2026, comportant une légère amélioration de l'adhérence, une puce intégrée et des détails célébrant les trois co-organisateurs: Etats-Unis, Mexique et Canada. Baptisé Trionda, il arbore les couleurs rouge, bleu et vert.

Trionda comporte une légère amélioration de l'adhérence, une puce intégrée et des détails célébrant les trois co-organisateurs: Etats-Unis, Mexique et Canada. Le ballon a de nouveau été conçu par le fabricant allemand Adidas, fournisseur officiel depuis la Coupe du monde de 1970. « Je suis ravi et fier de présenter le Trionda », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, lors de la présentation du ballon lors d'un événement à New York jeudi.

La première Coupe du monde organisée par trois pays, avec 48 équipes en compétition, a inspiré à la fois le nom et le design du ballon, qui arbore les couleurs rouge, bleu et vert. Les symboles de chaque pays hôte - les feuilles d'érable du Canada, l'aigle du Mexique et les étoiles des Etats-Unis - sont également présents, avec un triangle représentant l'unité des trois pays. Le ballon comporte aussi des coutures profondes conçues pour offrir une « stabilité optimale en vol » et des icônes en relief qui améliorent l'adhérence en cas d'humidité.