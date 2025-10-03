Afrique: Coupe du monde 2026 - La FIFA dévoile Trionda, le ballon officiel

FIFA
Trionda, le ballon officiel de la Coupe du monde 2026
3 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

La FIFA a dévoilé jeudi le ballon officiel de la Coupe du monde 2026, comportant une légère amélioration de l'adhérence, une puce intégrée et des détails célébrant les trois co-organisateurs: Etats-Unis, Mexique et Canada. Baptisé Trionda, il arbore les couleurs rouge, bleu et vert.

Trionda comporte une légère amélioration de l'adhérence, une puce intégrée et des détails célébrant les trois co-organisateurs: Etats-Unis, Mexique et Canada. Le ballon a de nouveau été conçu par le fabricant allemand Adidas, fournisseur officiel depuis la Coupe du monde de 1970. « Je suis ravi et fier de présenter le Trionda », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, lors de la présentation du ballon lors d'un événement à New York jeudi.

La première Coupe du monde organisée par trois pays, avec 48 équipes en compétition, a inspiré à la fois le nom et le design du ballon, qui arbore les couleurs rouge, bleu et vert. Les symboles de chaque pays hôte - les feuilles d'érable du Canada, l'aigle du Mexique et les étoiles des Etats-Unis - sont également présents, avec un triangle représentant l'unité des trois pays. Le ballon comporte aussi des coutures profondes conçues pour offrir une « stabilité optimale en vol » et des icônes en relief qui améliorent l'adhérence en cas d'humidité.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.