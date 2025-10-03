Sénégal: CNRA - Des professionnels des médias sensibilisés sur la règlementation

Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra) a réuni, hier, à Dakar, des rédacteurs en chef et responsables de programmes des radios et télévisions. La rencontre a permis de rappeler les règles de la régulation et de sensibiliser sur le respect des cahiers des charges.

Un atelier de sensibilisation a été organisé, hier, par le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra) au profit de rédacteurs en chef et de responsables des programmes des radios et télévisions. Il a porté sur la réglementation, le respect des cahiers des charges et les conventions qui les régissent. Selon le président du Cnra, Mamadou Oumar Ndiaye, cette rencontre est initiée pour échanger avec les professionnels du secteur, les acteurs de la chaîne de valeur communication audiovisuelle, les journalistes sur le respect des principes d'éthique et de déontologie qui régissent le métier. Il s'agit surtout de sensibiliser par l'effort de pédagogie.

D'après M. Ndiaye, cette régulation stipule le respect des institutions, de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale, de la diversité religieuse et culturelle. Il soutient que des dérives ont été notées récemment et il était temps pour le Cnra de sonner l'alerte. « Nous ne jouons pas au gendarme, mais nous voulons que certaines pratiques s'estompent. Se conformer à la réglementation Il ne faudrait pas que des francs-tireurs viennent gâcher le magnifique travail qui a été abattu pendant 40 ans par des générations de professionnels chevronnés qui ont fait du secteur de la presse ce qu'il est aujourd'hui, à savoir la presse la plus professionnelle, je dirais même la meilleure presse de l'Afrique francophone », a martelé Mamadou Oumar Ndiaye.

Toutefois, le président du Cnra a indiqué qu'après cette rencontre d'échange avec les professionnels des médias, aucune forme d'atteinte ne sera plus tolérée. « En fait, nous n'avons jamais toléré, mais plus encore que par le passé, nous ferons preuve de fermeté. Aujourd'hui, je peux dire que c'est un avertissement qui est adressé à tout le monde, mais on espère qu'il sera suffisamment dissuasif pour qu'on n'ait pas besoin de prendre des cartons rouges », a-t-il poursuivi. Par ailleurs, le président du Cnra a lancé un plaidoyer pour doter l'institution de moyens supplémentaires, notamment pour mieux couvrir les radios dans les régions, afin d'assurer une régulation équitable sur tout le territoire.

Le directeur de la Communication, Habibou Dia, a souligné que cette rencontre est le résultat d'un processus entamé depuis l'année dernière entre le ministre de la Communication et le président du Cnra sur l'impératif de discuter avec les acteurs des médias. Selon lui, ce travail vise avant tout à éviter les dérives, à encourager les éditeurs de contenus à se conformer aux normes réglementaires et à accompagner les professionnels dans ce sens. M. Dia a également évoqué l'évolution du cadre législatif. « Aujourd'hui, nous avons réussi à stabiliser notre projet de loi avec des compétences élargies, au-delà de l'audiovisuel, à la presse écrite, à la presse en ligne, aux acteurs du numérique et aux créateurs de contenus et sur la régulation avec le code de la publicité.

Dans les prochains jours, nous mettrons en place un comité pour échanger sur les décrets d'application qui ont été stabilisés portant sur le code de la publicité, mais aussi sur les attributions », a informé le directeur de la Communication. Le directeur de la Communication a annoncé l'ouverture prochaine d'un formulaire de recensement destiné à mieux connaître les producteurs et types de contenus, dans le but de favoriser le développement de la production audiovisuelle nationale. Par ailleurs, il a réitéré l'engagement et la disponibilité du ministère à accompagner le régulateur, les acteurs des médias, pour la préservation des libertés, des droits mais aussi pour pouvoir revenir aux principes d'éthique et de déontologie.