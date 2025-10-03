Madagascar: Hildecoeur/Assistant coach Barea - « Nous jouerons les deux finales du groupe »

Le groupe des Barea sera au complet à Abidjan dès dimanche. Madagascar affrontera les Comores le 8 octobre dans le cadre de la 9e journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Les deux dernières journées qualificatives s'annoncent décisives pour les nations encore en lice dans le groupe I.

Madagascar affrontera les Comores, mercredi 8 octobre, au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, avant de se mesurer aux Aigles maliens à Bamako, le dimanche 12 octobre, lors de la 10e et ultime journée. « Nous considérons ces deux matchs comme de véritables finales dans le groupe I. Les deux équipes : les Comores et le Mali comme Madagascar sont encore dans la course à la qualification, que ce soit pour la première ou la deuxième place », souligne Andry Hildecoeur Henintsoanarivo, entraîneur adjoint des Barea.

Trois jours de rassemblement

« Nous ne nous référons plus aux précédents matchs. À la veille des matchs, nous ferons tout pour booster le dynamisme et la détermination des joueurs. À l'entraînement, nous tâcherons d'améliorer nos points forts et bien agir par rapport aux points forts et à la faiblesse de l'adversaire », poursuit-il.

Pour cette double confrontation, Corentin Martins a choisi de maintenir l'ossature de la sélection. Seules quelques adaptations ont été opérées. Le défenseur polyvalent de Rodez Aveyron (Ligue 2), Ryan Ponti, vient renforcer la ligne arrière.

L'attaquant d'Al-Merreikh (Soudan), Fenohasina Gilles Zafimaro, auteur de deux buts au CHAN, remplace Hakim Abdallah, victime d'une fracture de la clavicule à l'entraînement avant le match contre le Tchad. L'attaquant d'UTA Arad (Roumanie) s'était illustré en inscrivant le troisième but du large succès malgache face aux Sao tchadiens.

Le maintien de la sélection s'inscrit dans la continuité après la double victoire de la dernière fenêtre internationale, saluée par les techniciens locaux pour l'énergie dégagée par le groupe. Le rassemblement débutera dimanche à Abidjan.

Les nouveaux joueurs d'Al-Merreikh, Nicolas Randriamanampisoa, ancien défenseur du Fosa Juniors FC, et Feno, ex-attaquant de l'Ajesaia, ont quitté la Libye mercredi pour rejoindre la Côte d'Ivoire. Lalaina Rafanomezantsoa (Paradou AC, Algérie) et le gardien des Marsouins de La Réunion rallieront directement Abidjan.

La délégation malgache, composée notamment des locaux Toldo, Rado, Tony et Mamisoa, devait quitter Antananarivo samedi à 2 heures, accompagnée du sélectionneur Corentin Martins et de son adjoint Hildecoeur. Après une escale à Addis-Abeba, elle est attendue dimanche à Abidjan.