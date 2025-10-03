Madagascar: Antananarivo - Plusieurs axes fermés à la circulation

Les manifestations qui se sont tenues, et qui se poursuivent ce jour dans différents quartiers de la capitale, ont perturbé la circulation. De nombreuses routes principales sont bloquées, ce qui complique les déplacements aussi bien pour les automobilistes que pour les piétons.

Cette situation a particulièrement affecté les usagers des services essentiels. Dans plusieurs quartiers, certains clients n'ont pas pu rejoindre les pharmacies pour se procurer des médicaments. D'autres ont rencontré de grandes difficultés pour effectuer leurs courses dans les commerces de proximité, notamment pour l'approvisionnement en produits de première nécessité.

« De mon côté, j'ai l'habitude de faire mes courses dans une grande surface à Antaninarenina et je suis contente que l'enseigne rouvre ses portes, mais l'accès reste difficile car la voie est coupée et les voitures ne peuvent pas y circuler », témoigne Cynthia Nantenaina, mère de famille.

Les établissements bancaires n'ont pas été épargnés non plus. Plusieurs clients se sont retrouvés bloqués sur la route, incapables d'accéder aux agences afin de réaliser leurs opérations financières. Certains affirment avoir dû rebrousser chemin, faute de moyens de transport disponibles ou à cause de la paralysie totale de la circulation sur certains axes comme à Ambohijatovo, Antaninarenina ou encore Analakely.

Ces perturbations illustrent à quel point les blocages liés aux mouvements de contestation impactent directement la vie économique et sociale, bien au-delà du seul cadre des manifestations.

Plusieurs endroits

Les usagers de la route sont invités à se préparer à d'éventuelles perturbations. Selon le Comité de coordination du mouvement, plusieurs points de rassemblement ont déjà été fixés pour les manifestations prévues ce jour à Ambohijatovo. Les lieux concernés incluent Behoririka, Antaninandro, Ankatso, Ambatonakanga, Soarano, Anosizato, Antanimbarinandriana, Ampasika, Ankazomanga, Andranobevava, Ampasapito et Anosy.