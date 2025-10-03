Madagascar: Mahamasina - Les marchands brillent par leur absence

3 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Le marché de Mahamasina était presque désert hier. À peine une trentaine de marchands étaient présents, alors que des centaines exposent habituellement leurs marchandises chaque jeudi. La majorité des commerçants n'ont pas fait le déplacement. « Nous ne savons pas exactement pourquoi tant de marchands étaient absents. Pour notre part, nous ne sommes arrivés qu'à 9 heures à cause des précipitations », explique Iharisoa, vendeuse de vêtements près du grand portail du stade de Barea.

La pluie et la crainte des manifestations ont dissuadé de nombreux commerçants de venir, selon d'autres sources. Ceux qui ont tout de même fait le déplacement ont quitté le marché dès le début d'après-midi. Les clients eux aussi ont été absents. « Il n'y a aucun client depuis notre ouverture, ce matin », avance Iharisoa.

Cette situation perturbe fortement la tenue de ce marché hebdomadaire, déjà affecté la semaine dernière par des départs précipités à cause des manifestations. Pour les commerçants qui investissent régulièrement Mahamasina, c'est une perte conséquente. Pour d'autres, en revanche, c'est une opportunité. Il n'y a eu aucun embouteillage autour du marché.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.