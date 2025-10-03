Madagascar: Mahamasina - Les marchands brillent par leur absence

Le marché de Mahamasina était presque désert hier. À peine une trentaine de marchands étaient présents, alors que des centaines exposent habituellement leurs marchandises chaque jeudi. La majorité des commerçants n'ont pas fait le déplacement. « Nous ne savons pas exactement pourquoi tant de marchands étaient absents. Pour notre part, nous ne sommes arrivés qu'à 9 heures à cause des précipitations », explique Iharisoa, vendeuse de vêtements près du grand portail du stade de Barea.

La pluie et la crainte des manifestations ont dissuadé de nombreux commerçants de venir, selon d'autres sources. Ceux qui ont tout de même fait le déplacement ont quitté le marché dès le début d'après-midi. Les clients eux aussi ont été absents. « Il n'y a aucun client depuis notre ouverture, ce matin », avance Iharisoa.

Cette situation perturbe fortement la tenue de ce marché hebdomadaire, déjà affecté la semaine dernière par des départs précipités à cause des manifestations. Pour les commerçants qui investissent régulièrement Mahamasina, c'est une perte conséquente. Pour d'autres, en revanche, c'est une opportunité. Il n'y a eu aucun embouteillage autour du marché.