Madagascar: Santé publique - Le VIH/SIDA se propage

Une enquête sur la propagation du VIH/SIDA est menée par le ministère de la Santé publique. Les résultats officiels devraient être publiés très prochainement, a annoncé en septembre l'ancien ministre de la Santé publique, Zely Arivelo Randriamanantany.

Selon le ministre, les adolescents et les jeunes adultes sont les plus exposés, souvent par curiosité ou expérimentation amoureuse. Le manque de dialogue entre parents et enfants reste l'un des principaux obstacles à la prévention. « Si quelqu'un doit enseigner la sexualité à ses enfants, ce sont les parents. Il est essentiel que ces informations ne viennent pas d'étrangers. Nous devons tous unir nos efforts pour sensibiliser et éduquer, que ce soit dans la communauté, à l'école ou à l'église », a-t-il insisté.

Certaines associations tirent également la sonnette d'alarme, notamment à Moramanga, où le VIH/SIDA serait en pleine propagation. Des rapports récents, établis conjointement par l'Onusida, le ministère de la Santé, le Fonds des Nations Unies pour la population et l'Organisation mondiale de la Santé, ont recensé six nouveaux cas par semaine dans la région.

Cette situation rappelle l'urgence d'une sensibilisation accrue et d'une éducation sexuelle encadrée, afin de protéger les plus jeunes et freiner la propagation du virus à travers le pays.