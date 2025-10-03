Madagascar: Pétanque/Élections - Le calendrier électoral fixé

Le comité électoral chargé de l'organisation des élections des présidents des ligues et du nouveau patron de la fédération ainsi que le calendrier électoral ont été présentés ce week-end.

Les dates des élections au sein des ligues et de la fédération ont été fixées. Les trois membres du comité électoral présidé par Olivier Solondrazana Ramanandaibe, qui n'est autre que le préparateur psychologique des équipes nationales, ont été présentés lors de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 26 septembre.

La réunion s'est déroulée en présence du comité directeur de la fédération sport boules malgache (FSBM), des présidents de ligues régionales, et a été suivie par deux représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), ainsi que par le vice-président du comité olympique malgache (COM). Le code électoral et les critères de candidature ont été abordés durant cette occasion.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les élections devraient se tenir avant la fin de l'année. Selon le calendrier électoral, l'élection du nouveau président de la fédération est programmée le 27 décembre. Les élections au sein des ligues existantes, au nombre de sept en tout, ainsi que celles des nouvelles ligues en règle auront lieu le 6 décembre. Le comité électoral veillera au bon déroulement des élections en collaboration avec les représentants du MJS, des DRJS et du COM.

Les présidents des ligues en exercice devront démissionner au plus tard le 15 octobre, c'est-à-dire 22 jours avant le scrutin, et le 13 novembre pour l'actuel président de la fédération. Les vice-présidents géreront les affaires courantes jusqu'à la prise de fonction des nouveaux présidents élus. Les électeurs qui ont le droit de vote au niveau des ligues sont les clubs en règle, en possession du certificat de conformité valide, délivré par leur DRJS respective après le mois d'août 2021.

L'attestation de fonction est aussi exigée pour les présidents de club. Les nouveaux clubs créés après le 1er juin 2025, après les dernières compétitions nationales organisées par la fédération dont les championnats de Madagascar en doublettes, n'auront pas le droit de voter mais pourront assister au scrutin.

Les sept présidents de ligue nouvellement élus éliront le nouveau président de la fédération. La campagne électorale, l'occasion pour les candidats de présenter leur programme quadriennal, s'étale du 10 novembre au 1er décembre pour les ligues, et entre le 6 et le 24 décembre pour la fédération.