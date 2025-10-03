Madagascar: Portrait - Roy mêle technique et création musicale

Monja Hirasoa Mamenoaina Royanah, connu sous le nom d'artiste Roy, est né le 29 janvier 1990 à Tuléar. DJ, régisseur et chanteur, il a construit un parcours unique, discret mais marquant, reflet de sa passion pour la musique et de son engagement à faire dialoguer les cultures malgaches.

Son aventure débute à Tuléar, où il fait ses armes en tant que DJ dans des lieux réputés comme le Discovery Amboasary-Sud ou encore le Tãtã Djambe. Mais au-delà des platines, le jeune homme nourrit un intérêt croissant pour l'aspect technique de la scène. Tout en poursuivant ses études en informatique de gestion au CNTEMAD, il choisit de se former au Vakok'art Tuléar (Alliance Française), où il découvre l'univers exigeant de la régie son et lumière. Cette initiation sera pour lui un véritable tremplin.

Rapidement, il rejoint l'Alliance Française de Diego et y officie durant quatre années en tant que technicien polyvalent. Son professionnalisme et sa rigueur le conduisent à occuper la fonction de régisseur général lors de festivals d'envergure, parmi lesquels Stritarty, Godié Hip-Hop ou encore Festikite.