Madagascar: Antsiranana - Le pont modulaire de Mahavavy prend forme

3 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Raheriniaina

Les travaux de mise en place du pont modulaire à Mahavavy-Ambilobe enregistrent des avancées significatives. Cette infrastructure, très attendue par la population locale et les usagers de la Route nationale-6 (RN6), franchit une phase décisive, avec l'achèvement des fondations en béton.

Ces deux derniers mois, les habitants régionaux et les voyageurs empruntant l'axe RN6 observent une évolution majeure, rapprochant la concrétisation d'un projet vital pour la partie septentrionale de la Grande Île. Le chantier du pont modulaire de Mahavavy-Ambilobe avance à grands pas, nourrissant l'espoir des usagers d'un retour à une circulation sécurisée et fluide, tout en mettant fin à la traversée périlleuse durant la saison des crues.

Sur le chantier, les travaux s'intensifient et les résultats sont déjà visibles. Les équipes de la société Colas ont déjà achevé l'implantation des piles et piliers, véritables colonnes vertébrales de l'ouvrage. Chaque pile est soigneusement ancrée dans le sol à l'issue des travaux de forage et de renforcement, afin de garantir la résistance aux crues et au poids des véhicules.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

D'après les techniciens, l'installation des piles côté pont est finalisée à 100 %, tandis que les piliers côté accès affichent déjà 80 % d'avancement. Ces structures de soutien sont essentielles, car elles assureront la stabilité du tablier et garantiront la solidité du futur pont face aux variations du courant et aux aléas climatiques. Il ne reste plus que deux étapes avant l'ultime phase : la réalisation du remblai d'accès et le décoffrage. Le chantier pourra alors entrer dans la manoeuvre cruciale de lancement et de poussée du tablier métallique.

En outre, l'acheminement des éléments modulaires depuis Antananarivo constitue l'étape suivante. Sur place, comme parmi les usagers, l'attente est grande quant à l'arrivée de ces matériels indispensables à la phase finale du pont modulaire.

Interrogé sur l'état d'avancement du chantier, le directeur régional des travaux publics, Rivo Roland Andrianarijaona, a tenu à rassurer : « Il n'y a aucune inquiétude à avoir malgré la conjoncture actuelle. Le marché de construction de ce pont modulaire est déjà signé et la livraison prévue en novembre reste inchangée afin d'éviter les perturbations liées à la saison des fortes pluies ».

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.