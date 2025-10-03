Madagascar: Antsiranana - Le pont modulaire de Mahavavy prend forme

Les travaux de mise en place du pont modulaire à Mahavavy-Ambilobe enregistrent des avancées significatives. Cette infrastructure, très attendue par la population locale et les usagers de la Route nationale-6 (RN6), franchit une phase décisive, avec l'achèvement des fondations en béton.

Ces deux derniers mois, les habitants régionaux et les voyageurs empruntant l'axe RN6 observent une évolution majeure, rapprochant la concrétisation d'un projet vital pour la partie septentrionale de la Grande Île. Le chantier du pont modulaire de Mahavavy-Ambilobe avance à grands pas, nourrissant l'espoir des usagers d'un retour à une circulation sécurisée et fluide, tout en mettant fin à la traversée périlleuse durant la saison des crues.

Sur le chantier, les travaux s'intensifient et les résultats sont déjà visibles. Les équipes de la société Colas ont déjà achevé l'implantation des piles et piliers, véritables colonnes vertébrales de l'ouvrage. Chaque pile est soigneusement ancrée dans le sol à l'issue des travaux de forage et de renforcement, afin de garantir la résistance aux crues et au poids des véhicules.

D'après les techniciens, l'installation des piles côté pont est finalisée à 100 %, tandis que les piliers côté accès affichent déjà 80 % d'avancement. Ces structures de soutien sont essentielles, car elles assureront la stabilité du tablier et garantiront la solidité du futur pont face aux variations du courant et aux aléas climatiques. Il ne reste plus que deux étapes avant l'ultime phase : la réalisation du remblai d'accès et le décoffrage. Le chantier pourra alors entrer dans la manoeuvre cruciale de lancement et de poussée du tablier métallique.

En outre, l'acheminement des éléments modulaires depuis Antananarivo constitue l'étape suivante. Sur place, comme parmi les usagers, l'attente est grande quant à l'arrivée de ces matériels indispensables à la phase finale du pont modulaire.

Interrogé sur l'état d'avancement du chantier, le directeur régional des travaux publics, Rivo Roland Andrianarijaona, a tenu à rassurer : « Il n'y a aucune inquiétude à avoir malgré la conjoncture actuelle. Le marché de construction de ce pont modulaire est déjà signé et la livraison prévue en novembre reste inchangée afin d'éviter les perturbations liées à la saison des fortes pluies ».