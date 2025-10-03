Sénégal: Tentative d'intrusion informatique - «La situation est maîtrisée», assure la Dgid

La Direction générale des impôts et des domaines (Dgid) a annoncé, ce jeudi, une indisponibilité temporaire de ses services en ligne à la suite d'un incident technique lié à une tentative d'intrusion informatique.

Dans un article publié un peu plus tôt, le site Sikafinance a rapporté que le fisc sénégalais « est confronté à une crise informatique majeure », précisant que « des pirates informatiques, qui seraient basés en Europe, réclament une rançon colossale de 10 millions d'euros (environ 6,5 milliards de FCfa) pour libérer les systèmes ».

Dans un communiqué parvenu au Soleil, l'administration fiscale souligne que des mesures de sécurité préventives ont été immédiatement prises pour contenir la situation et renforcer la protection de ses infrastructures numériques.

« La situation est maîtrisée et toutes les dispositions sont en cours pour assurer un rétablissement complet du réseau », rassure la Dgid, qui indique avoir parallèlement déployé un plan de continuité du service afin de limiter l'impact sur les usagers.

En attendant la remise en service des plateformes numériques, la Dgid invite les contribuables à se rendre dans ses guichets physiques, où toutes les opérations de paiement et de demande de services continuent d'être assurées avec délivrance de quittances sécurisées.

L'institution exprime enfin sa gratitude aux usagers pour leur compréhension et leur confiance, tout en affirmant renforcer ses dispositifs de cybersécurité pour prévenir toute nouvelle perturbation.