Cote d'Ivoire: Marche du 4 octobre - Le Pr Dano Djédjé annonce un report au 11 octobre

Le Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (Ppa-CI), en collaboration avec le Pdci-Rda et l'Assemblée du peuple démocratique ivoirien (Apdi), a annoncé le report de la marche pacifique initialement prévue le samedi 4 octobre 2025. L'annonce a été faite ce jeudi 2 octobre 2025, par le Professeur Sébastien Dano Djédjé, président exécutif du Ppa-CI, au cours d'une conférence de presse.

Placée sous le thème « Pour la paix, il n'est pas encore trop tard », cette marche devait relier le carrefour Saint-Jean de Cocody au carrefour de la Société aux Deux-Plateaux dès 8 heures du matin. Selon le Ppa-CI, toutes les dispositions légales avaient été respectées, notamment par le dépôt, le 29 septembre 2025, d'une déclaration officielle d'information auprès des ministères de l'Intérieur et de la Défense, qui en avaient accusé réception.

Un désaccord avec le gouvernement

À la surprise des organisateurs, soutient le Pr Dano Djédjé, le porte-parole du gouvernement a déclaré, à l'issue du Conseil des ministres, que les autorités n'avaient pas été informées de cette manifestation. Une affirmation jugée « inexacte » par le Ppa-CI, qui y voit une volonté de « travestir la vérité et de créer la confusion dans l'opinion publique ».

Le parti a, en outre, dénoncé la décision du Conseil national de sécurité (Cns) d'interdire toutes les marches sur le territoire national. « Nous prenons acte de cette décision mais, afin d'éviter des débordements et toute incompréhension, nous avons décidé de reporter notre marche », a déclaré le Professeur Dano Djédjé.

Le Ppa-CI a présenté ses excuses à ses militants et sympathisants pour ce report, tout en saluant leur mobilisation exemplaire. « Ce n'est qu'un report. La détermination de nos militants reste intacte », a assuré le conférencier, annonçant que la marche aura finalement lieu le samedi 11 octobre 2025, toujours en coordination avec le Pdci-Rda.

À cette occasion, le parti entend exiger la libération « immédiate et sans condition » des prisonniers politiques, dont la détention est qualifiée de « violation grave des droits et libertés fondamentales ».

Dénonciation de manoeuvres hostiles

Le Ppa-CI a également profité de cette déclaration pour alerter sur des « manigances » visant, selon lui, à salir son image. « Des individus malintentionnés projettent de commettre des actes délictueux pour les imputer à notre parti », a mis en garde le Professeur Dano Djédjé, précisant que le Ppa-CI « n'est associé ni de près ni de loin à de tels projets ».

Le parti dit inscrire son action « dans un cadre républicain », en privilégiant la mobilisation citoyenne et pacifique. « Nous refusons les coups bas et appelons nos militants à rester vigilants, mobilisés et à ne céder à aucune provocation », a conclu le cadre du Ppa-CI.