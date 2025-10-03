Sénégal: Alerte sur un risque de hausse considérable du plan d'eau du fleuve Sénégal

Dakar — Le ministère de Hydraulique et de l'Assainissement a alerté, jeudi, les riverains de plusieurs localités des département de Bakel (est), Saint-Louis, Matam, Podor et de Dagana (nord) sur un risque de hausse considérable du plan d'eau du fleuve Sénégal, voire un dépassement de la côte au niveau du département de Bakel dans la région de Tambacounda.

"D'après les prévisions hydrologiques portant sur la période du 02 au 05 octobre 2025, cette situation risque d'entraîner une hausse considérable du plan d'eau du fleuve voire un dépassement de la côte à Bakel d'ici le 5 octobre 2025", a déclaré le ministère dans un communiqué rendu public jeudi.

Le ministère a rappelé qu'au au cours de ces dernières semaines, le bassin du fleuve Sénégal a enregistré d'importantes précipitations, notamment dans le haut-bassin au niveau des stations de Bafing Makana et de Gourbassi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a invité ainsi les populations riveraines, ainsi que les porteurs d'activités économiques aux abords du fleuve Sénégal, parallèlement aux diligences que l'Etat aura à entreprendre, à faire preuve d'une "vigilance accrue et à prendre toutes les dispositions préventives nécessaires pour réduire les risques liés à d'éventuels débordements".

Le ministère a précisé que ce risque de crue du fleuve Sénégal concerne plusieurs localités du département de Bakel notamment les communes de Ballou (Arroundou Yaféra Golmi, Kounghany), de Moudéry (Tuabou) et Diawara etc..

Au niveau du département de Matam, cette montée des eaux du fleuve peut concerner la commune de Matam, le hameau de Belly Diallo, les communes de Nguijilone, Dembancané, Lobaly et les villages de Goumal et Tchimping Demba Kané, Waoundé.

A Podor, ce risque concerne les localités des arrondissements de Cas cas (Dioude diabe, Walalde, Aram, Medina Ndiatbe, Cas Cas), de Thille (Deguimbere, Dara salam, Fanaye Walo , Dimath, Walo) et de Saldé (Wassétaké, Barobé, Saldé, Toufndé Gandé, Ganguel, Sinthiou Amadou Mairam, Thikité).

Les communes de l'arrondissement de Gamadji Sare (Dado, Goumel, Fonde Ass, Nguaoule, Diatar, Diama Alwaly, Mboyo, Korkadie, Guede Wouro, Gamadji Sare, Diara, Thielao, Ngane, Moundouwaye, Dembe, Sabou Alla, Doué, Pathé Gallo) et de Podor sont également concernées par cette alerte du ministère de Hydraulique.

Dans le département de Saint-Louis, cette alerte cible les quartiers de Leybar balnéaire, Khar yalla, Darou Marmiyal, Cité Vauvert, Pointe Nord (Hydraulique, derrière le commissariat de Police), Hydrobase, Goxu Mbathie, Pikine, Diaminar Ganaw rail , Djoloféné (Gorée), Léona eaux claire, Diamaguene, Balacosse, Sor Daga, Sor Diagne et Médina Chérif.

A Dagana, des localités telles que Thiabakh derrière SONATEL, Diamaguene en face RN2, Ndaw, Khouma hauteur foyer khouma yakh SABA, Khouma hauteur station Lobou khouma Gallo Malick, Gaé 2 hauteur virage RN2, Touba Thiabakh sont exposées à cet éventueL débordement des eaux du fleuve Sénégal.

Le ministère de Hydraulique et l'Assainissement assure qu'un suivi de l'évolution de la situation et un partage de toutes informations utiles se feront régulièrement en étroite collaboration avec l'OMVS et les services techniques concernés.