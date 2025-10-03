Sénégal: Le master interuniversitaire en énergies renouvelable, l'un des résultats satisfaisants du PESEREE

Dakar — Le Programme d'enseignement supérieur pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique (PESEREE) qui a mis en place un Master Interuniversitaire en énergies renouvelables dans trois universités du pays que sont l'Université Gaston Berger (UGB), l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) et l'Université Alioune Diop de Bambey (UAD), présente des résultats satisfaisants, a déclaré jeudi le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Daouda Ngom.

"Le PERESSE a mis en place un master interuniversitaire dans des institutions universitaires publiques comme l'UGB, l'UASZ, l'UAD et l'École polytechnique de Thiès pour une formation professionnelle en énergies renouvelables", a expliqué M. Ngom.

Il s'exprimait jeudi, lors d'un atelier de capitalisation des acquis du PESEREE. Cette rencontre qui a réuni plusieurs acteurs marque la clôture des dix années de mise en oeuvre du programme bilatéral sénégalo-allemand dans le cadre du PESEREE (2015-2025).

Le ministre a rappelé que les trois phases du PESEREE, avaient pour objectif principal d'améliorer, qualitativement et quantitativement la formation initiale et continue des experts dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Dans ce contexte, le PESEREE a soutenu la formation professionnelle avec la mise en place du Master Interuniversitaire en énergies renouvelables dans trois universités (UGB, UASZ, UAD) et l'Ecole Polytechnique de Thiès", informe Daouda Ngom.

Il a aussi salué l'appui considérable aux six instituts supérieurs d'enseignement professionnel (ISEP) fonctionnels, aux autres départements sectoriels (Energie, Environnement, Formation professionnelle), aux incubateurs des structures d'enseignement supérieur.

Le projet a également soutenu la mise en place du réseau multi acteurs d'appui à la promotion de l'entreprenariat dans les établissements d'enseignement supérieur, l'organisation du SIERA (Salon international des énergies renouvelables et de l'environnement), l'élaboration de la Charte réseau multi-acteurs et de la Stratégie de développement quinquennal (2025-2030) de l'ISEP de Mbacké.

Daouda Ngom a magnifié le fait que la dimension genre n'est pas en reste, avec le développement d'une stratégie de promotion de l'entreprenariat féminin dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en collaboration avec les acteurs de l'écosystème entrepreneurial.

Insistant sur la dimension Genre du PESEREE, le ministre de l'Enseignement supérieur a mis en avant quatre projets universitaires de promotion de l'entreprenariat féminin comme "Jiggen ak Energie".

"Ces résultats démontrent que le PESEREE est un levier concret de développement durable, contribuant à la réduction de nos factures énergétiques, à la protection de l'environnement et à la création d'emplois verts pour les jeunes", s'est félicité le ministre.

Thomas Kueppers, ambassadeur adjoint de la république fédérale d'Allemagne a, pour sa part, souligné la modernisation du secteur énergétique "qui ne demande pas seulement des programmes innovants, des mesures efficaces et des moyens financiers".

"La modernisation du secteur énergétique a surtout besoin d'un renforcement du capital humain, du développement des esprits innovateurs, des compétences techniques avérées", a estimé le diplomate allemand. Kueppers,

"Les établissements d'enseignement jouent un rôle clé dans la formation de ces capacités techniques et créatrices. Ils ont des aptitudes requises pour apporter une contribution importante à la création d'entreprises et de l'auto-emploi", a ajouté M. Kueppers,